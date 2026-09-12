Familienbetrieb setzt auf St. Veit: Immobilienbüro feierlich eröffnet

Seit mehr als zwei Jahren verwalten Isabel und Sebastian Schaflechner von St. Veit aus Immobilien – nun wurde ihr Büro in der Herzogstadt auch offiziell eröffnet.

Isabel Schaflechner ist bereits seit Jahren in der Kärntner Immobilienverwaltung tätig. Gemeinsam mit ihrem Sohn Sebastian betreibt sie den Familienbetrieb SI-Schaflechner Immobilienverwaltung. Vor rund zwei Jahren bezog das Unternehmen die ehemalige Kinderarztpraxis in der Personalstraße 10 in St. Veit. Von dort aus kümmert sich das Duo unter anderem um Wohnungseigentümergemeinschaften, organisiert Instandhaltungsarbeiten und übernimmt Buchhaltung und Abrechnung. „Wir sind Schnittstelle zwischen Eigentümern, Mietern, Dienstleistern und Behörden“, erklärt Sebastian Schaflechner.

Kunst zieht ins Immobilienbüro ein

Für die offizielle Büroeröffnung holten sich die Schaflechners die Kärntner Künstlerin Eveline Duller ins Haus. Ihre Werke wurden in den neuen Räumlichkeiten ausgestellt. „Kunst und Wohnen gehören zusammen“, erklären Unternehmerin und Künstlerin. Unter den Gästen waren auch Bürgermeister Martin Kulmer sowie Vertreter der Wirtschaftskammer und mehrere Unternehmer aus der Region.