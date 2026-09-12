Sonne satt: Spätsommerlicher Samstag in Kärnten erwartet

Der Samstag zeigt sich in Kärnten von seiner freundlichen Seite. Nach Nebel und Hochnebel am Morgen setzt sich im ganzen Land die Sonne durch. Dazu wird es mit bis zu 23 Grad wieder etwas wärmer.

In der Nacht auf Samstag ist der Himmel über Kärnten zunächst vielerorts klar oder nur wenig bewölkt. Später können sich in den Niederungen allerdings Nebel und Hochnebel ausbreiten. Die Temperaturen gehen laut GeoSphere Austria auf 6 bis 11 Grad zurück.

Nach dem Nebel kommt die Sonne

Wer am Samstag in der Früh beim Blick aus dem Fenster in eine graue Nebeldecke schaut, muss nicht lange auf die Sonne warten. Während es abseits der Nebelzonen schon früh strahlend sonnig ist, lösen sich im Laufe des Vormittags auch die letzten Nebel- und Hochnebelfelder auf. Danach steht einem sonnigen Samstag nichts mehr im Weg: Meist bleibt der Himmel sogar wolkenlos, so die Wetterexperten der GeoSphere. Lediglich in einigen Tälern im Norden kann noch etwas Wind aufkommen. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen 19 bis 23 Grad.