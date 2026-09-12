Bub (8) gräbt beim Schwammerlsuchen scharfe Granaten aus

Einen gefährlichen Fund machte ein Achtjähriger in Frauenstein während er mit seinem Vater auf Schwammerlsuche war. Er grub eine Munitionskiste aus - darin befanden sich scharfe Granaten.

Im Zuge des Schwammerlsuchens im Gemeindegebiet von Frauenstein fand ein achtjähriger Bub aus dem Bezirk St.Veit/Glan eine Munitionskiste. Er grub diese aus und trug sie zu seinem Vater (41), der mit ihm unterwegs war. Dieser nahm die Kiste mit zu seinem Haus und rief die Polizei.

In schlechtem und gefährlichem Zustand

Ein von der eintreffenden Streife verständigte Sprengstoffkundiges Organ (SKO) fand 6 Stück Granaten vor und verständigte den Entminungsdienst des österreichischen Bundesheeres, der feststellte, dass die Granaten in einem sehr schlechten und gefährlichen Zustand waren, wird weiter mitgeteilt.

Gebiet evakuiert – Kiste gesprengt

Aufgrund der hohen Gefahr wurde das bewohnte Gebiet vom SKO evakuiert und die Munitionskiste auf ein nahegelegenes Feld gebracht. Die Kiste wurde dort gegen 1.45 Uhr vom Entminungsdienst gesprengt, heißt es weiter. Die dort verlaufende Straße wurde von 19.45 Uhr bis 1.50 Uhr gesperrt. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, im Fall der Auffindung von Kriegsmaterial dieses nicht anzufassen oder örtlich zu verändern.