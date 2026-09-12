Mutter dankt Helfern nach Autounfall: „Haben ihr beigestanden“

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, dem 10. September, auf der Autobahnbrücke Höhe Warmbad Villach möchte sich die Mutter einer Beteiligten öffentlich bei den couragierten Helfern bedanken.

Vor zwei Tagen kam es in Villach zu einem Autounfall, der nochmal glimpflich ausging - nun möchte sich die Mutter der Verunfallten bedanken.

Vor zwei Tagen kam es in Villach zu einem Autounfall, der nochmal glimpflich ausging - nun möchte sich die Mutter der Verunfallten bedanken.

„Meine Tochter ist in Schleudern geraten. Dank dieser Familie und den ASFINAG-Mitarbeitern ist Gott sei Dank nicht noch schlimmeres passiert“, heißt es seitens der erleichterten Mutter gegenüber 5 Minuten.

Steirische Familie und ASFINAG reagierten sofort

Direkt hinter dem Auto ihrer befand sich eine Familie aus der Steiermark, die sofort anhielt und der jungen Frau zur Seite stand. Zufällig folgten dahinter Mitarbeiter der ASFINAG auf einer Kontrollrundfahrt. Durch das schnelle Absichern der Unfallstelle konnte Schlimmeres auf der Autobahnbrücke verhindert werden.

Großer Dank an Einsatzkräfte und Hilfsbereite

Neben der steirischen Ersthelfer-Familie und der ASFINAG gilt der Dank der Mutter auch den eingetroffenen Kräften der Polizei sowie dem anschließenden Abschleppdienst. „Meine Tochter war im Krankenhaus. Sie ist bereits wieder entlassen. Es sind keine schlimmeren Verletzungen entstanden“, sagt die Mutter erleichtert abschließend im Gespräch mit 5 Minuten.

©Lesr | Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, dem 10. September, auf der Autobahnbrücke Höhe Warmbad Villach möchte sich die Mutter einer Beteiligten öffentlich bei den couragierten Helfern bedanken. ©Leser | „Meine Tochter ist in Schleudern geraten. Dank dieser Familie und den ASFINAG-Mitarbeitern ist Gott sei Dank nicht noch schlimmeres passiert“, heißt es seitens der erleichterten Mutter gegenüber 5 Minuten.

©Leser | Eine Kärntnerin möchte sich bei den Menschen bedanken, die ihrer Tochter nach einem Unfall zur Seite gestanden sind und geholfen haben.

Erzähle auch du deine Geschichte Die 5 Minuten Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Kärntner bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 09:49 Uhr aktualisiert