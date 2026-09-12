Kommt bald Bundesheerlager in das Logistik-Zentrum Weißenbach?

Die Schließung des Hofer-Standorts im Ortsteil Weißenbach steht bevor – wir haben berichtet. Für die Nachnutzung der Immobilie gibt es bereits Verhandlungen: Die Handelskette hat dem Verteidigungsministerium das Objekt zum Kauf angeboten. Derzeit prüft das Militär, ob Bedarf ihrerseits besteht. Laut dem ORF Kärnten ist eine Entscheidung durch das Bundesheer noch offen, wie ein Sprecher bestätigte: Der Kauf sei somit nicht festgelegt, genauso wenig, der Zeitpunkt, wann man sich für oder gegen den Standort entscheiden werde.

Gemeinde wünscht sich Arbeitsplätze

Der Weißensteiner Bürgermeister Harald Haberle (SPÖ) bestätigte den Kontakt mit den Militärbehörden. Er ziehe allerdings eine Fortführung als Logistikstandort aus der freien Wirtschaft vor, da ein reines Heereslager der Gemeinde kaum Arbeitsplätze und Wertschöpfung bringe. Das Militär würde den Standort als Lager nutzen.

Beschäftigte wechseln Standort

Hofer selbst gibt zum geplanten Verkauf keinen Kommentar ab, wie es weiter heißt. Bezüglich der rund 200 Mitarbeiter erklärte das Unternehmen, dass viele Beschäftigte an andere Standorte wechseln. Für das restliche Personal greife ein vereinbarter Sozialplan.