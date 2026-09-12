European Bike Week geht mit traditionsreicher Harley-Parade ins Finale

Heute ist es soweit: Der Höhepunkt der European Bike Week ist mit der Harley-Parade erreicht.

Am heutigen Samstag findet das traditionsreiche Motorradevent mit der großen Parade seinen chromblitzenden Abschluss. Tausende Biker sorgen mit ihren glänzenden Maschinen bereits beim Start um zwölf Uhr für ein beeindruckendes Bild, heißt es in einer Aussendung.

Touristischer Spätsommer in der Region

„Die European Bike Week ist jedes Jahr ein außergewöhnlicher Impuls für den Kärntner Tourismus. Die internationale Bekanntheit der Veranstaltung sorgt für eine enorme Aufmerksamkeit und bringt Gäste aus ganz Europa aber auch aus Fernmärkten wie den USA, Kanada, Australien, Asien und den Arabischen Emiraten nach Kärnten. Besonders erfreulich ist, dass davon nicht nur die Region rund um den Faaker See, sondern viele Betriebe und Regionen im gesamten Bundesland profitieren“, betonen Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner und Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Auch heuer gehen 150.000 Nächtigungen mit einer Gesamtwertschöpfung von rund 30 Millionen Euro auf das Konto der Kult-Veranstaltung, heißt es weiter. Die internationale Medienpräsenz und die zahlreichen Beiträge in den sozialen Netzwerken tragen dazu bei, Kärnten als attraktive Urlaubsdestination und herzliches Gastgeberland weltweit sichtbar zu machen, wird betont.

„Jedes Jahr ein ganz besonderer Termin“

Sven Kielgas, Eventkoordinator von Harley-Davidson Europe, zieht ebenfalls eine positive Bilanz: „Die European Bike Week ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Termin. Sechs Tage lang dreht sich alles um Motorräder, Musik, gemeinsame Erlebnisse und die Leidenschaft für Harley-Davidson. Die Probefahrten mit den aktuellen H-D Modellen, die Offroad Experience mit den Adventure-Bikes, die neue Kooperation mit JEEP, die lässige Off Road Probefahrten möglich gemacht hat und das abwechslungsreiche Musikprogramm auf unseren Bühnen wurden von den Besucher:innen sehr gut angenommen.“ Abschließend bedankt Kielgas sich bei allen Partnern, Betrieben, Behörden und bei den Bikern.

Nach der Bike Week ist vor der Bike Week

Doch die Vorfreude auf das kommende Jahr ist schon groß: Die Vorbereitungen für die nächste Auflage laufen bereits an. Der Termin steht schon jetzt fest: Die 29. European Bike Week findet von 7. bis 12. September 2027 statt.