Umgekippter LKW sorgte für kurzzeitige Sperre auf der A2
Heute kam es gegen Mittag zu einem Unfall auf der A2 Südautobahn zwischen der Ausfahrt Villach-Warmbad und Villach-Faaker See. Ein LKW kam von der Straße ab und kippte um.
„Warum ist die A2 bei Warmbad in beide Richtungen gesperrt, gegen 12.40 Uhr?“, fragte sich eine 5-Minuten-Leserin und wandte sich damit an die Redaktion. Der Grund: Heute kam ersten Informationen zufolge ein LKW von der Fahrbahn auf der A2 Südautobahn ab und kippte um. Das bestätigte auch die Landespolizeidirektion Kärnten.
Verzögerungen im Verkehr
Das Fahrzeug war in Richtung Italien unterwegs. Es sei derzeit nicht bekannt, ob es Verletzte gibt. Um kurz nach 13 Uhr wurde die Totalsperre wieder aufgehoben, dennoch gibt es aktuell Berichten zufolge noch einen Fahrstreifen in jede Richtung, der befahrbar ist. Laut „Antenne Kärnten“ müsse man aktuell mit einem Zeitverlust von rund 45 Minuten rechnen. Ausweichmöglichkeiten gibt es über das Villacher Stadtgebiet.