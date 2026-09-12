Katastrophenschutz: Neue Großraumpumpen für Kärntner Feuerwehren

Die Feuerwehren im Grenzgebiet rüsten sich gegen zunehmende Unwetter. In Lavamünd wurden drei neue Großraumpumpen gesegnet, die künftig bei schweren Hochwasserlagen in Kärnten und Slowenien zum Einsatz kommen.

Die zunehmenden Naturkatastrophen der vergangenen Jahre machen eine enge Zusammenarbeit über Landes- und Staatsgrenzen immer wichtiger, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit. Im Rahmen des EU-Projektes „INTERREG SI-AT – Karawanken Monitoring ‚KaraMon‘“ wird die grenzübergreifende Einsatzbereitschaft im Geopark Karawanken weiter gestärkt. Landeshauptmann und Feuerwehrreferent Daniel Fellner nahm in Lavamünd an der feierlichen Übergabe und Segnung von drei Großraumpumpen an die Feuerwehren teil.

„Naturkatastrophen kennen keine Grenzen“

„Naturkatastrophen kennen keine Grenzen. Gute Nachbarschaft auch nicht“, betonte Fellner. Sich im Katastrophenfall gegenseitig zu helfen und dabei nicht an Verwaltungsgrenzen Halt zu machen, sei der Geist der Europäischen Union. Kärnten und Slowenien seien in vielen Bereichen eng zusammengewachsen – das gelte auch für den Katastrophenschutz. Fellner bedankte sich bei den ehrenamtlichen Einsatzkräften sowie allen Projektpartnern für ihr Engagement.

Reaktion auf extreme Unwetterlagen

Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin sieht die Katastrophenschutz-Strategie des Landes durch die Übergabe bestätigt. Mit Partnerschaften zu slowenischen und italienischen Nachbarregionen stärke man die gesamte Karawankenregion und reagiere auf die sich verändernden Einsatzszenarien. Auch die Bürgermeister von Globasnitz, Bernard Sadovnik, und Lavamünd, Wolfgang Gallant, berichteten aus ihren Erfahrungen mit Hochwasserlagen. Für beide Grenzgemeinden sei es selbstverständlich, die slowenischen Nachbarn im Ernstfall zu unterstützen und umgekehrt Hilfe zu erhalten. Feuerwehrkurat Pater Anselm Kassin nahm die Segnung der Gerätschaften vor. Er sprach über die heilende und gleichzeitig zerstörerische Kraft des Wassers und wünschte den Feuerwehrleuten, dass sie die Pumpen möglichst nur bei Übungen einsetzen müssen.

Rund 1,94 Millionen Euro an Projektmitteln

An dem Projekt beteiligen sich der Kärntner und der slowenische Landesfeuerwehrverband, der EVTZ Geopark Karawanken, GeoSphere Austria sowie zahlreiche Gemeinden und Regionen beider Länder, heißt es weiter. Aktuell befindet sich die Initiative in der zweiten von drei Phasen. In der ersten Phase wurde bereits ein Erdrutschwarnsystem in den Karawanken umgesetzt. Die zweite Phase umfasst Ausstattungspakete für die Feuerwehren. Dazu gehören die drei Großraumpumpen mit einem Volumenstrom von 450 Kubikmetern pro Stunde. Das Gesamtgewicht jeder Pumpe inklusive Anhänger beträgt rund 3,5 Tonnen. Die Kosten liegen bei rund 110.000 Euro pro Stück und werden von der EU, dem Land Kärnten, Slowenien und den Projektpartnern getragen, wird mitgeteilt. Ebenfalls angeschafft wurden Einsatzdrohnen für die Feuerwehren St. Michael ob Bleiburg, Eisenkappel und Ravne na Koroškem. In der finalen Phase wird ein konkretes Modell mit Einsatzplänen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erarbeitet. Insgesamt fließen 1.936.648,99 Euro aus EU-Mitteln und von den Projektpartnern in das Projekt.