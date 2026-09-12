Hier gibt es den besten Kaffee in Kärnten

Vom kurzen Koffeinkick zwischendurch bis zur ausgedehnten Auszeit mit der Tageszeitung, die österreichische Kaffeehauskultur ist ein Stück Lebensgefühl.

Wer auf der Suche nach den besten Adressen des Landes ist, findet im Falstaff Caféguide den perfekten Kompass für herausragenden Kaffeegenuss. In Kärnten hat das Magazin eine Klagenfurter Rösterei zum Platz 1 gemacht.

Das ist der Platz 1 in Kärnten

Auf seinen Weltreisen entdeckte Markus Ogris die Liebe zu erstklassigen Bohnen und machte sie kurzerhand zum Beruf. In seiner Klagenfurter Rösterei samt integriertem Coffee Shop wird Qualität großgeschrieben: Bevor eine Kaffeelieferung zum Verkauf verpackt wird, muss sie erst eine strenge Verkostung bestehen. 96 Falstaff-Punkte (40 Kaffee-Punkte) hat der Laden ZERO GRAVITY Specialty Coffee bekommen.

96 Punkte in Villach

Mitten in der Villacher Altstadt, direkt in der Italienerstraße, schlägt das Herz der Kaffeeteria. Hier wandern die Bohnen eigenhändig in den Röstofen, um als hauseigener Blend oder feine Arabica-Kreation in die Tasse zu wandern, egal ob als klassischer Espresso oder als „Ponyccino“ mit Hafermilch. Ein absoluter Pflichttermin für echte Kaffeeliebhaber. Falstaff hat dem Villacher Cafe ebenfalls 96 Punkte verliehen.

Auch in Friesach Top-Kaffee

Tradition mit Geschmack: Am Hauptplatz in Friesach empfängt die Familie Craigher ihre Gäste in einer Konditorei mit mehr als hundertjähriger Geschichte. Im nostalgischen Wiener Kaffeehaus-Ambiente samt edler Stilmöbel verschmelzen feine Vorarlberger Arabica-Röstungen mit Mehlspeis-Klassikern nach alten Familienrezepten. Auch hier vergab Falstaff 96 Punkte.