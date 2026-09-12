Aus Feuerwehrübung am Dreiländereck wurde ein medizinischer Notfall

Was beim Dreiländereck als Feuerwehrübung begann, wurde dann zu einem Ernstfall. Ein Wanderer erlitt einen medizinischen Notfall.

Ein italienischer Wanderer erlitt heute am Dreiländereck einen medizinischen Notfall. Vor Ort gab es viele Ersthelfer, weil Feuerwehren dort bei einer Übung waren.

Hubschrauber im Einsatz

Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt. Ein ARA-Hubschrauber holte den Patienten ab, bestätigt deren Pressesprecher und Geschäftsführer Thomas Jank auf Anfrage von 5 Minuten. Der Italiener wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 17:37 Uhr aktualisiert