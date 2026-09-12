Bildergalerie: Das war die Harley-Parade 2026

Mit einem Brummen und Knattern ging es heute in das Finale der European Bike Week 2026. Wir haben die besten Bilder der Harley Parade für dich.

Für viele ist diese bestimmte Woche im September der absolute Höhepunkt des Jahres: Die European Bike Week! Unzählige Reisen aus den unterschiedlichsten Ländern an, um ihrer Leidenschaft nachzugehen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Die Biker starteten am vergangenen Dienstag in das Programm rund um den Faaker See, aber auch in Velden am Wörthersee war so einiges los.

Harley-Parade als Abschluss der European Bike Week

Im Harley Village gab es vieles zu sehen und zu entdecken. Sechs Tage lang drehte sich alles um Motorräder, die Leidenschaft und Musik. Am heutigen Samstag fand das Event seinen traditionsreichen Abschluss mit der Harley-Parade. Um zwölf Uhr ging es los. Bei herrlichem Biker-Wetter verwandelte sich die Harley-Parade in ein beeindruckendes Spektakel auf zwei Rädern. Gewaltige Motorräder mit glänzendem Chrom, sattem Motorensound und jede Menge ausgefallene Bikerkleidung sorgten für Aufsehen. Von cool bis richtig lustig reichte die Palette der Outfits – hier war garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Die Biker wurden auf ihrer Fahrt durch die Region mit neugierigen und freudigen Blicken verfolgt – und wir haben die besten Bilder der Parade für dich in einer Galerie.

©Egon Rutter | Das war…