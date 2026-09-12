Erstes R4-Oldtimertreffen in Kärnten

Der französische Kult-Klassiker Renault hat Kärnten erobert: Vom 4. bis 6. September verwandelte sich die Region rund um den Millstätter See in den Schauplatz für ein ganz besonderes Oldtimer-Highlight.

Unter dem treffenden Namen „schneetR4eiben“ fand das erste offizielle Renault R4 Treffen Kärntens statt und lockte Liebhaber des legendären Fahrzeugs in die Gegend um Millstatt, Seeboden und Spittal an der Drau.

Abwechslungsreiches Programm

Vor Ort erhielt das Organisationsteam Unterstützung von Klaus und Elke Tuppinger vom Autohaus Tuppinger. Die beiden sind seit diesem Jahr selbst von der Leidenschaft für den Renault 4 gepackt. Gemeinsam mit Organisatorin Geraldine de Comtes wurde ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das Kulinarik, Natur und sogar ein wenig Motorsport-Fieber miteinander verband.

©“schneetR4eiben“ | Ein Renaulttreffen fand kürzlich statt. ©“schneetR4eiben“

Folgeveranstaltungen sind geplant

Neben Ausfahrten entlang des Sees und einem Besuch beim Buschenschank Höfler stand eine Fahrt über die Nockalmstraße auf dem Programm, bei der die Fahrzeuge im Konvoi die Nockberge passierten. Zudem nahmen die Oldtimer am Finale des Kärntner Race Cup in Spittal an der Drau teil, wo für das Modell eine eigene Wertungsdivision eingerichtet wurde. Nach dem Treffen sind bereits Folgeveranstaltungen geplant.