Zufällig vorbeigefahren: Rettung reanimierte Biker erfolgreich

Am heutigen Samstag kam es in Krumpendorf zu einem schweren Unfall. Ein Biker musste reanimiert werden,

Der 75-Jährige konnte erfolgreich wiederbelebt werden und wurde anschließend in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Der 75-Jährige konnte erfolgreich wiederbelebt werden und wurde anschließend in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Am 12. September 2026 gegen 11.15 Uhr lenkte ein 75-Jähriger sein Motorrad auf der B83 von Pörtschach kommend durch Krumpendorf in Richtung Klagenfurt. Zur selben Zeit lenkte ein 58-Jähriger seinen Pkw auf der Berthastraße in Richtung Norden. Dann geschah das Unglück.

Rettung reanimierte den Mann

Im Kreuzungsbereich der Berthastraße mit der B83 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 75-Jährige stürzte mit seinem Motorrad und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Biker musste von einer zufällig vorbeikommenden Rettungsbesatzung bis zum Eintreffen des Notarztes reanimiert werden.

Biker wurde erfolgreich wiederbelebt

Der 75-Jährige konnte erfolgreich wiederbelebt werden und wurde anschließend in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die FF Krumpendorf war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Bindung ausgelaufener Fahrzeugflüssigkeiten im Einsatz.