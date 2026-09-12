Harley-Treffen: Polizei zieht überraschende Bilanz

Mit dem Abschluss der Harley-Parade, welche ohne Vorfälle verlief, kann eine Zwischenbilanz gezogen werden. Aus polizeilicher Sicht verlief alles eher ruhig.

Trotz des hohen Verkehrsaufkommens und erneut zehntausender Besucher lässt sich aus sicherheitspolizeilicher Sicht von einem sehr ruhigen Verlauf der Veranstaltung sprechen.

Trotz des hohen Verkehrsaufkommens und erneut zehntausender Besucher lässt sich aus sicherheitspolizeilicher Sicht von einem sehr ruhigen Verlauf der Veranstaltung sprechen.

Trotz des hohen Verkehrsaufkommens und erneut zehntausender Besucher lässt sich aus sicherheitspolizeilicher Sicht von einem sehr ruhigen Verlauf der Veranstaltung sprechen. Im Rahmen flächendeckender Verkehrskontrollen wurden verhältnismäßig wenige Verstöße festgestellt, was auf ein diszipliniertes Verhalten der Teilnehmer schließen lässt. Auskünfte zu den genauen Besucherzahlen werden dem Veranstalter beziehungsweise den Tourismusverantwortlichen überlassen.

Positive Bilanz

Aus sicherheitspolizeilicher Sicht wird positiv bilanziert – es kam zu keinen Ausschreitungen oder schweren Gewaltdelikten. Auch die aus den Vorjahren bekannten Einschleichdiebstähle auf Campingplätzen sind gänzlich ausgeblieben. Bereits in den letzten Jahren hat die Anzahl der Motorraddiebstähle kontinuierlich abgenommen. Wie bereits im Vorjahr wurde auch heuer im Zusammenhang mit der Veranstaltung kein Motorraddiebstahl zur Anzeige gebracht.

Ein paar Diebstähle

Bislang wurden insgesamt fünf Delikte zur Anzeige gebracht. Dabei handelt es sich um zwei Diebstähle – in einem Fall wurde ein Motorradhelm, im anderen eine Brieftasche mit mehreren hundert Euro entwendet –, zwei Fälle von leichter Körperverletzung im Rahmen von Auseinandersetzungen sowie eine Sachbeschädigung an einem Motorradtank.

Verkehrsunfälle

Im Zeitraum der EBW bzw. in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser ereigneten sich insgesamt sechs Motorradunfälle, bei denen sechs Personen verletzt wurden. Im Bereich rund um den Faaker See wurden rund 430 Alkoholkontrollen durchgeführt, wobei lediglich ein Führerschein wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss entzogen werden musste. Insgesamt wurden im Verkehrsbereich etwa 185 Anzeigen sowie rund 230 Organmandate wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und das Kraftfahrgesetz erfasst.

Technische Schwerpunktkontrollen

Bei technischen Schwerpunktkontrollen durch Spezialisten der Landesverkehrsabteilung lag der Fokus einerseits auf der Überprüfung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Motorräder, andererseits auf der Durchführung von Lärmmessungen. Letztere wurden insbesondere durchgeführt, da in den vergangenen Jahren vermehrt Bürgerbeschwerden über übermäßigen Lärm eingegangen sind.

Wenig Verstöße

Während dieser Intensivkontrollen wurden vergleichsweise wenige Verstöße festgestellt. Die Lärmmessungen ergaben in den meisten Fällen Werte, die mit den Zulassungsbestimmungen übereinstimmen. Es wurden bei den technischen Kontrollen insgesamt sechs Kennzeichentafeln abgenommen. Eine detaillierte Auswertung der diesbezüglichen Anzeigen ist aufgrund systembedingter Verzögerungen erst im Laufe der nächsten Woche möglich.

Sehr diszipliniert

Insgesamt lässt sich das Verhalten der Veranstaltungsteilnehmer als sehr diszipliniert beschreiben. Eklatante Geschwindigkeitsüberschreitungen blieben aus. Die Heimreise der Teilnehmer wird größtenteils erst am Sonntag erfolgen. Sollten noch nennenswerte Zwischenfälle auftreten, wird darüber noch berichtet.