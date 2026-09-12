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/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Bei einem Unfall wurde ein Mann heute schwer verletzt.
Nockalmstraße
12/09/2026
Hubschraubereinsatz

Nockalmstraße gesperrt: Mann bei Motorradunfall schwer verletzt

Auf der Nockaömstraße kam es heute zu einem schweren Unfall. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Am 12. September 2026 gegen 14.30 Uhr lenkte eine 76-jährige Französin ihr Motorrad auf der Nockalmstraße im Ortsteil Winkl von Innerkrems kommend in Richtung Ebene Reichenau. Als sie nach links in einen Forstweg einbog, wurde sie von einem 69-jährigen Motorradlenker überholt. Dabei kam es zur Kollision der beiden Motorräder, wodurch beide Lenker zu Sturz kamen.

Mann wurde schwer verletzt

Der 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Die FF Ebene Reichenau, welche mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann im Einsatz stand, reinigte die Fahrbahn. Die Nockalmstraße war von 14.55 Uhr bis 15.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

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