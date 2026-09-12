Nockalmstraße gesperrt: Mann bei Motorradunfall schwer verletzt

Auf der Nockaömstraße kam es heute zu einem schweren Unfall. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Am 12. September 2026 gegen 14.30 Uhr lenkte eine 76-jährige Französin ihr Motorrad auf der Nockalmstraße im Ortsteil Winkl von Innerkrems kommend in Richtung Ebene Reichenau. Als sie nach links in einen Forstweg einbog, wurde sie von einem 69-jährigen Motorradlenker überholt. Dabei kam es zur Kollision der beiden Motorräder, wodurch beide Lenker zu Sturz kamen.

Mann wurde schwer verletzt

Der 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Die FF Ebene Reichenau, welche mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann im Einsatz stand, reinigte die Fahrbahn. Die Nockalmstraße war von 14.55 Uhr bis 15.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.