145 Jahre FF Nötsch: Neues Tanklöschfahrzeug gesegnet

Allen Ehrengästen voran gratulierte Feuerwehr- und Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner. Der Landeshauptmann erinnerte an die Anfänge der freiwilligen Feuerwehren.

Lob von Fellner

„In einer Zeit, in der der Wohlstand bei weitem nicht so hoch war wie heute, schlossen sich Männer zusammen, um das Leben und Hab und Gut der Bevölkerung zu schützen. Dieser Geist des Zusammenhalts beseelt die Feuerwehren bis heute“, sagte Fellner. Eine starke Gesellschaft erkenne man an den vielen Menschen, die sich ehrenamtlich für die Allgemeinheit einsetzen, ohne zuerst zu fragen, was sie dafür bekommen. Den Wert des neuen Feuerwehrfahrzeugs sehe Fellner nicht allein im Geldwert: „Es sind die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die aus dieser ,Kiste‘ eine Schatzkiste machen.“ Er wünschte der FF Nötsch im Gailtal weiterhin viel Erfolg und sichere Einsätze und dankte den Mitgliedern für ihren wertvollen ehrenamtlichen Dienst.

70 Mitglieder

Die FF Nötsch zählt aktuell 70 aktive Mitglieder. Der bisherige Fuhrpark besteht aus einem Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung und Allradantrieb (LFBA), einem Kleinrüstfahrzeug für Verkehrsunfälle (KRF-S) und einem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF). Mit dem neuen TLFA-3000 wird die Feuerwehr nun um ein leistungsfähiges Tanklöschfahrzeug ergänzt. Das Fahrzeug verfügt über ein Wasserfassungsvermögen von 3.000 Litern und stärkt damit die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr bei Bränden und anderen Notfällen.