Alko-Unfall: 23-Jähriger überschlug sich mit Auto – verletzt

Bei Schüttbach (Spittal an der Drau) kam es letzte Nacht zu einem Unfall. Ein 23-Jähriger wurde leicht verletzt - ein Alkomattest verlief positiv.

Vergangene nacht, gegen 0.45 Uhr, lenkte ein 23-Jähriger sein Auto im Bereich Schüttbach bei Spittal an der Drau. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Böschung. In weiterer Folge überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand, teilt die Polizei mit.

Konnte sich mit leichten Verletzungen aus dem Auto befreien

Der 23-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Spittal gebracht. Ein beim 23-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelschwere Alkoholisierung, heißt es vonseiten der Beamten weiter. Der Wagen wurde von der Feuerwehr geborgen. Im Einsatz standen die FF St. Peter und Baldramsdorf mit rund 45 Einsatzkräften.