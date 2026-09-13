Lenker (27) wollte vor Polizei flüchten und sprang aus fahrendem Auto

Gestern dürfte es schon fast zu einem spektakulären Fluchtversuch vor der Polizei gekommen sein. Denn ein Autofahrer wollte sich der Anhaltung entziehen und sprang aus seinem eigenen Wagen - er war ohne Kennzeichen unterwegs.

Gestern Abend konnten Beamte in Heiligenblut gegen 20.30 Uhr ein Auto ohne Kennzeichentafeln im Gegenverkehr wahrnehmen und nahmen die Nachfahrt auf. Der Lenker beschleunigte daraufhin das Fahrzeug und hielt aber dann nach kurzer Nachfahrt auf einer Wiese an, so die Polizei.

Beifahrerin zog Handbremse an

Anschließend sprang er aus dem noch rollenden Wagen und flüchtete zu Fuß. Die Beifahrerin konnte das Fahrzeug erst einige Meter später durch Betätigung der Handbremse zum Stillstand bringen. Der den Beamten bekannte Lenker verweigerte den zu Fuß nacheilenden Beamten die Durchführung eines Alkomattests, heißt es weiter.

Sechs Personen im Fahrzeug

Im Fahrzeug befanden sich insgesamt sechs weitere Personen. Dem 27-jährigen Lenker wird der Führerschein abgenommen. Er wird zudem wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht, wird abschließend mitgeteilt.