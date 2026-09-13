Unbekannte bestehlen Bewohner während Veranstaltung

Am Samstagabend, dem 12. September 2026, nutzten bislang noch unbekannte Täter ein kurzes Zeitfenster im Bezirk St. Veit an der Glan für einen Wohnungseinbruch.

Gestern, in der Zeit von etwa 20 Uhr bis 21 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses im Bezirk St. Veit an der Glan ein. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Bewohner bei einer Veranstaltung, heißt es vonseiten der Polizei. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.