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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür bei Nacht.
Gestern Abend kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in St. Veit an der Glan.
St. Veit an der Glan
13/09/2026
Einbruchsdiebstahl

Unbekannte bestehlen Bewohner während Veranstaltung

Am Samstagabend, dem 12. September 2026, nutzten bislang noch unbekannte Täter ein kurzes Zeitfenster im Bezirk St. Veit an der Glan für einen Wohnungseinbruch.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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Gestern, in der Zeit von etwa 20 Uhr bis 21 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses im Bezirk St. Veit an der Glan ein. Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Bewohner bei einer Veranstaltung, heißt es vonseiten der Polizei. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

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