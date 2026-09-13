Suchaktion in Völkermarkt: „Zeugen haben Person untergehen sehen“

Mitten in der Nacht wurden Einsatzkräfte zu einem Stausee in Völkermarkt gerufen. Ersten Informationen zufolge sollen Leute gesehen haben, wie eine Person unterging.

Seit letzter Nacht läuft eine Suchaktion im Bereich eines Stausees in Völkermarkt.

Seit letzter Nacht läuft eine Suchaktion im Bereich eines Stausees in Völkermarkt.

Wie die Österreichische Wasserrettung Landesverband Kärnten in den sozialen Medien mitteilt, lief bereits gestern Nacht eine Suchaktion nach einer Person. Die Landespolizeidirektion Kärnten gibt auf Nachfrage von 5 Minuten nähere Details bekannt.

Zeugen schlugen Alarm

„Eine Person dürfte dort schwimmen gegangen sein“, so vonseiten des Polizeisprechers. Weiter: „Zeugen haben eine Person untergehen sehen und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert“, heißt es weiter. „Gemeinsam mit den ortsansässigen Einsatzstellen, den ÖWR-Tauchern sowie der Spezialgruppe Drohne wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet. Die Suche erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren, des Roten Kreuzes sowie der Polizei“, so vonseiten der Wasserrettung.

Person bislang nicht gefunden

Bis kurz vor drei Uhr früh standen die Kräfte im Einsatz. „Trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen konnte die vermisste Person bislang nicht aufgefunden werden“, heißt es weiter, auch das bestätigte die Polizei. Die Suchaktion wird heute fortgesetzt. Genauere Informationen sind aktuell noch nicht bekannt.

©Wasserrettung Kärnten | Vergangene Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer Suchaktion alarmiert. ©Wasserrettung Kärnten | Zeugen haben offenbar eine Person untergehen sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2026 um 08:35 Uhr aktualisiert