3. Airport Night Run: Rund 1.600 Menschen machten Flughafen zur Laufstrecke

90 Minuten lang konnten die Teilnehmer die rund 5,5 Kilometer lange Runde auf der Start- und Landebahn beliebig oft absolvieren – laufend, walkend, gehend oder auch im Rollstuhl. Im Mittelpunkt standen dabei nicht sportliche Höchstleistungen oder Bestzeiten, sondern die Freude an der Bewegung, das gemeinsame Erlebnis und der gute Zweck, heißt es vom Land Kärnten.

„Genau das macht den Airport Night Run für mich so besonders“

„Als Privatpilot kenne ich den Flughafen normalerweise aus einer ganz anderen Perspektive. Es ist schön, auf der Start- und Landebahn gemeinsam mit so vielen Menschen unterwegs zu sein, die Freude an der Bewegung haben. Genau das macht den Airport Night Run für mich so besonders: Gesundheitsförderung muss nicht kompliziert sein und schon gar nicht mit Leistungsdruck verbunden sein. Es geht darum, gemeinsam aktiv zu sein, Spaß an der Bewegung zu haben und damit etwas für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu tun. Wenn dabei gleichzeitig noch für einen guten Zweck gelaufen wird, ist das eine rundum gelungene Veranstaltung“, betonte Landesrat Peter Reichmann, der in Vertretung von Gesundheitslandesrätin Beate Prettner mitlief.

Im Rahmen der Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“

Der Airport Night Run im Rahmen der Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ steht für ein bewusst niederschwelliges Bewegungsangebot: Die Zeiten werden zwar gemessen, aber nicht bewertet. Jede Startnummer zählt außerdem als Los bei der abschließenden Tombola. Begleitet wurde der Lauf in der nächtlichen Kulisse des Flughafens von Musik und Moderation von Antenne Kärnten, heißt es weiter.

„Macht diesen Abend für uns zu etwas ganz Besonderem“

Auch Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt zeigte sich vom dritten Airport Night Run begeistert: „Der Airport Night Run zeigt jedes Jahr aufs Neue, was für ein besonderer Veranstaltungsort unser Flughafen sein kann. Wenn die Start- und Landebahn zur Laufstrecke wird und so viele Menschen gemeinsam unterwegs sind, entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. Besonders freut mich, dass hier wirklich alle mitmachen können – unabhängig davon, ob sie laufen, walken, gehen oder im Rollstuhl unterwegs sind. Damit zeigt sich auch, dass der Flughafen weit mehr ist als nur ein Ort zum Abfliegen und Ankommen, hier kommen Menschen zusammen. Und dass wir mit der Veranstaltung gleichzeitig autArK unterstützen können, macht diesen Abend für uns zu etwas ganz Besonderem.“

Reinerlös kommt „autArK“ zugute

Gelaufen wurde auch heuer wieder für den guten Zweck: Der gesamte Reinerlös des Abends kommt der Non-Profit-Organisation autArK zugute, teilt das Land weiter mit. Sie begleitet seit knapp 30 Jahren Menschen und Betriebe bei der beruflichen und sozialen Inklusion. Damit wird beim Airport Night Run nicht nur gemeinsam Bewegung gemacht, sondern auch ein Zeichen für Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe gesetzt. autArK-Geschäftsführer Andreas Jesse: „Laufen zählt nicht nur zu meinen persönlichen Leidenschaften, es ist auch ein wesentlicher Bestandteil unserer betrieblichen Gesundheitsförderung. Teilnahmen an diversen Laufevents sind seit vielen Jahren ein fixer Bestandteil davon. Dass autArK dieses Jahr die Erlöse des 3. Klagenfurt Airport Night Run erhält, freut mich als Geschäftsführer ganz besonders und erfüllt uns mit Dankbarkeit. Jeder beim Night Run erlaufene Euro trägt dazu bei, Menschen mit Benachteiligungen und/oder Behinderungen berufliche Inklusion zu ermöglichen und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu stärken. Dafür stehen wir und dafür setzen wir uns täglich mit vielfältigen Dienstleistungen in ganz Kärnten ein.“

After-Run-Party mit Musik und Tombola

Nach dem Lauf sorgte Antenne Kärnten bei der After-Run-Party mit Musik und Tombola für Unterhaltung. Der Airport Night Run ist mittlerweile ein fixer Bestandteil der Gesundheitsförderungsinitiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ und verbindet damit Bewegung, Gemeinschaft und soziales Engagement auf besondere Weise. Mit dabei waren auch der Klagenfurter Vizebürgermeister Ron Rabitsch und Stadträtin Constance Mochar.