Pensionist im Wald verschwunden: Suche läuft

Seit gestern Nachmittag wird ein Pensionist aus dem Bezirk St. Veit vermisst. Er war mit seiner Frau im Wald bei Frauenstein spazieren und war plötzlich weg.

Ein Spaziergang im Wald wurde zu einer emotionalen Tortur: Eine Frau ging mit ihrem Ehemann (72) bei Frauenstein spazieren, doch dann verschwand er plötzlich. Sie alarmierte daraufhin die Polizei.

Suche begann gestern und geht heute weiter

Wie es auf Nachfrage von 5 Minuten vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten heißt, läuft die Suchaktion seit gestern, diese wurde heute bereits seit acht Uhr in der Früh fortgesetzt. Wie es heißt, leide der Mann an Demenz.