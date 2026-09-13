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/ ©Pexels/Jordi Costa Tomé
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Wald.
Bei einem Spaziergang nahe Frauenstein verschwand plötzlich ein Pensionist. Seine Ehefrau schlug Alarm.
St. Veit an der Glan
13/09/2026
Bei Spaziergang

Pensionist im Wald verschwunden: Suche läuft

Seit gestern Nachmittag wird ein Pensionist aus dem Bezirk St. Veit vermisst. Er war mit seiner Frau im Wald bei Frauenstein spazieren und war plötzlich weg.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Ein Spaziergang im Wald wurde zu einer emotionalen Tortur: Eine Frau ging mit ihrem Ehemann (72) bei Frauenstein spazieren, doch dann verschwand er plötzlich. Sie alarmierte daraufhin die Polizei.

Suche begann gestern und geht heute weiter

Wie es auf Nachfrage von 5 Minuten vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten heißt, läuft die Suchaktion seit gestern, diese wurde heute bereits seit acht Uhr in der Früh fortgesetzt. Wie es heißt, leide der Mann an Demenz.

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