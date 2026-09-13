Klagenfurt, die KOPFSCHÜTTELhauptstadt

Eine Landeshauptstadt, die nur durch unangenehme und teils höchst seltsame Schlagzeilen zeigt, dass es sie gibt.

Was Klagenfurt alles sein könnte …

Klagenfurt könnte KULTURhauptstadt sein – mit Stadttheater, Landesmuseum, Museum moderner Kunst, vielen kleinen und kreativen Bühnen, mit den Tagen der deutschsprachigen Literatur oder der Klassik im Burghof. Klagenfurt könnte aber auch SPORThauptstadt sein. Denken wir an den KAC, das zwar überdimensionierte, aber existente Stadion, mit der Leopold-Wagner-Arena, mit vielen Fußballvereinen von der Austria bis zur Donau. Auch in anderen Sportarten ist Klagenfurt mittendrin statt nur dabei. Klagenfurt könnte LEBENSQUALITÄThauptstadt sein, mit der Wörthersee-Ostbucht, dem Europapark, dem Lendkanal, den wunderschönen Renaissance-Höfen, dem Kreuzbergl oder auch den Auen links und rechts von Sattnitz und Glan. Klagenfurt hätte überdies die Chance INFRASTRUKTURhauptstadt zu sein, mit Koralmbahn, dem recht neuen Bahnhof, mit Flughafen und Autobahn. Das Bild würde die Tatsache abrunden, dass Klagenfurt auch DIENSTLEISTUNGShauptstadt ist. Landesregierung, Landtag, Landesgericht, so gut wie alle großen Versicherungsanstalten, Kammern und Behörden, oder auch die Messen haben in Klagenfurt ihren Sitz. Bleibt noch die BILDUNGShauptstadt mit Universität, pädagogischer Hochschule und sämtlichen Schultypen.

Die KOPFSCHÜTTELhauptstadt

Doch was ist Klagenfurt in der Realität? Es ist die KOPFSCHÜTTELhauptstadt. Seltsame Skandale um Überstunden im Magistrat, jahrelange Rangeleien um die Magistratsdirektion, eine veritable Trinkwasserkrise, ein Endlosstreit um so etwas banales wie ein Hallenbad und neuerdings eine zwar abgesagte, aber geplante „Bildungsreise“ nach China samt Autowaschanlagenbesichtigung und Wellnessmomenten. Man wird mit dem Kopfschütteln kaum fertig. Dazu führende politische Proponenten, die mehr als unangenehm auffallen. Klagenfurt hätte besseres verdient, Klagenfurt hätte verdient, dass die Politiker allesamt zum Wohl der Stadt arbeiten und ihren Stellenwert und damit auch den Stellenwert der Menschen heben. Denn Klagenfurt ist die LANDEShauptstadt. Nur merkt man davon so gut wie gar nichts. Schade.

Inside Politik – Kommentare und Analysen von Fritz Kimeswenger Mag. Fritz Kimeswenger (66)

Studium der Geschichte und Philosophie

Journalist seit 1984 bei Volkszeitung, der Standard und Kronenzeitung. Viele Jahre Ressortleiter Landespolitik der Krone Kärnten und Kolumnist („Kärnten inoffiziell“). In unserer 5-Minuten-Rubrik „Inside Politik“ werden wir bedeutende Entscheidungen, Wendungen und Geschehnisse analysieren und kommentieren. Immer unter der Prämisse „Der Leser zuerst“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2026 um 10:52 Uhr aktualisiert