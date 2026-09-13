Suchaktion nahm glückliches Ende: Pensionist gefunden

Bereits seit gestern war ein Mann aus St. Veit abgängig. Er verschwand während eines Spaziergangs mit seiner Frau im Wald. Intensiv wurde gesucht und nun wurde er gefunden.

Bereits seit gestern war ein Pensionist aus St. Veit abgängig. Er war mit seiner Frau im Wald bei Frauenstein spazieren, als er plötzlich verschwand. Von der Polizei hieß es, dass der Mann dement sei. Bereits gestern lief eine großangelegte Suchaktion, welche heute weiterging – wir haben berichtet.

Mann unterkühlt gefunden

Wie es auf Nachfrage von 5 Minuten vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten heißt, wurde der Mann heute um 8.50 Uhr unterkühlt gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Kraig teilte mit, dass ein Passant eine Person in einem Straßengraben im Bereich Goggau entdeckt hatte.

Dunkelheit und unwegsames Gelände erschwerten die Suche

Gestern Abend wurde die Feuerwehr Kraig alarmiert. Die Feuerwehren Obermühlbach-Schaumboden und Hörzendorf-Projern sowie die Polizei mit Hubschrauber und mehreren Streifen waren zu diesem Zeitpunkt bereits seit 19.39 Uhr im Sucheinsatz. „Durch weitere Hinweise von Augenzeugen sowie aufgefundene Fußspuren konnte sein Weg bis in die Innere Wimitz nachvollzogen werden“, so vonseiten der Florianis in den sozialen Medien. Die einsetzende Dunkelheit und das teils unwegsame Gelände erschwerten die Suche erheblich, wird weiter mitgeteilt. Seitens der Feuerwehr wurden sämtliche bekannten Forstwege sowie der Nahbereich der Landesstraße kontrolliert. Zusätzlich kamen mehrere Einsatzdrohnen mit Wärmebildkameras zum Einsatz, mit denen größere Flächen und Waldgebiete abgesucht wurden. Um 23 Uhr wurde die Suchaktion für diesen Abend seitens der Polizei beendet. Nach einer gemeinsamen Lagebesprechung wurde beschlossen, die Suche am Sonntag fortzusetzen.

Passant sah eine Person

Dann am Sonntag um acht Uhr wurden durch die zuständige Behörde die Feuerwehren Kraig, FF -Obermühlbach/Schaumboden, Feuerwehr Treffelsdorf, Freiwillige Feuerwehr Hörzendorf Projern, Feuerwehr Pisweg, Weitensfeld und Steuerberg alarmiert, heißt es weiter. Zusätzlich wurden Kräfte der Österreichischen Rettungshundebrigade, Hundeführer der Polizei sowie ein Polizeihubschrauber aus Graz mit spezieller Suchtechnik angefordert. „Noch während der Lagebesprechung und Einteilung der Kräfte erreichte uns die Meldung, dass ein Passant eine Person in einem Straßengraben im Bereich Goggau entdeckt hatte“, so vonseiten der Feuerwehr Kraig.

Vermisster gefunden

Unverzüglich wurden Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zur Fundstelle entsandt. Vor Ort bestätigte sich schließlich, dass es sich um die vermisste Person handelte. Die Person wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden, heißt es abschließend.

©FF Kraig Die Suchaktion nahm ein glückliches Ende.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2026 um 12:42 Uhr aktualisiert