Löschflüge: Einsatzkräfte kämpften acht Stunden lang gegen Waldbrand

Ein aufmerksamer Beobachter hat auf der Reisacher Sausengalm einen Waldbrand entdeckt. Wegen des steilen Geländes musste der Polizeihubschrauber und der Flugdienst ausrücken. Elf Löschflüge waren nötig, um das Feuer zu löschen.

Am vergangenen Mittwoch, dem 9. September 2026, wurde von einer aufmerksamen Person ein beginnender Waldbrand im nördlichen Bereich der Reisacher Sausengalm (unterhalb der Jochalm, westlich der Möselam) gemeldet. Aufgrund der exponierten Lage und der extremen Steilheit konnten keine Löschversuche vom Boden aus durchgeführt werden, heißt es vom Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor.

Polizeihubschrauber und Flugdienst der FF Spittal/Drau

Es erfolgte daher die Alarmierung des Polizeihubschraubers und des Flugdienstes der FF Spittal/Drau durch den Bezirksfeuerwehrkommandanten (BFK). Insgesamt wurden elf Flüge durchgeführt. Ebenso wurden zwei Flughelfer aus dem Bezirk Hermagor und ein Feuerwehrmann der FF Reisach zum Brandort eingeflogen, um die betroffenen Bäume zu fällen und die verbrannte Fläche abzulöschen, wird weiter mitgeteilt.

„Brand aus“ nach acht Stunden

Die Betankung mit Löschwasser für das Bambi Bucket des Polizeihubschraubers übernahm die FF Reisach. Die Wasserentnahme erfolgte mittels Tragkraftspritze aus einem Naturteich nördlich der Reisacher Jochalm. Nach rund acht Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden und der Einsatz wurde beendet, heißt es abschließend.