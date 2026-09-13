Carinthia200 in Villach: Rund 2.000 Starter aus 24 Nationen

Knapp 2.000 Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, Slowenien, Ungarn und 20 weiteren Ländern – Wintersport-Stars wie Nici Schmidhofer, Andreas Goldberger und Martin Koch sind bei der Premiere am 20. September in Villach dabei.

Knapp 2.000 Teilnehmer aus 24 Nationen gehen am Sonntag, 20. September 2026, um 7.05 Uhr in Villach an den Start. Die fünf stärksten Nationen im Starterfeld sind Österreich, Deutschland, Slowenien, Ungarn und Italien. Mit dabei sind auch sieben österreichische Sportgrößen – darunter Super-G-Weltmeisterin Nici Schmidhofer, Skisprung-Legende Andreas Goldberger und der Villacher Skisprung-Olympiasieger Martin Koch.

Starterfeld aus 24 Nationen

Der Bewerb findet nach der Hauptsaison statt, und das Eventwochenende von 17. bis 21. September holt die Gäste für mehrere Tage in die Region. „Knapp 2.000 Gäste aus 24 Nationen, die Kärnten mit dem Rennrad entdecken – das ist Tourismuswerbung, wie wir sie uns wünschen. Carinthia200 hat die Strahlkraft, internationale Aufmerksamkeit und Wertschöpfung genau in die Nebensaison zu bringen und Kärnten als Raddestination weiter zu stärken“, betont Kärntens Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig.

Rennraddestination Kärnten

Für die Kärnten Werbung ist Carinthia200 ein strategischer Baustein in der Positionierung des Landes als Rennraddestination, heißt es in einer Aussendung. „Deutschland, Slowenien, Ungarn und Italien sind wichtige Herkunftsmärkte des Kärntner Tourismus – und genau von dort kommen viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie erleben Kärnten von seiner schönsten Seite, vom Rennrad aus, zwischen Bergen und Seen. Bessere Botschafter für die Raddestination Kärnten gibt es nicht“, ist Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, überzeugt.

Wintersport-Stars sind auch am Start

Sieben Sportgrößen aus dem Wintersport gehen in Villach an den Start – als Botschafterinnen und Botschafter von Carinthia200 und als Teilnehmende im Feld: Martin Koch – Skisprung-Olympiasieger (Team 2006) aus Villach, Nici Schmidhofer – Super-G-Weltmeisterin 2017 aus Kärnten, Elisabeth Görgl – Doppelweltmeisterin 2011 in Abfahrt und Super-G, Andreas Goldberger – Skiflug-Weltmeister und dreifacher Gesamtweltcupsieger, Christoph Sumann – Olympiamedaillengewinner im Biathlon, Sabine und Alexander Payer – Snowboard-Duo aus dem Weltcup. „Die Aufregung ist groß. Die Carinthia200 ist mein erstes Rennradevent und ich freue mich, dass ich bei der Premiere dabei sein kann“, sagt Nici Schmidhofer.

So verläuft die Strecke

Die Strecke führt von Villach durch das Gailtal, über die Windische Höhe, Stockenboi und das Drautal zurück in die Draustadt – wahlweise über 197,4 oder 105,7 Kilometer, wobei die Entscheidung für die Distanz während der Fahrt getroffen werden kann. Streckenabschnitte sind für die Durchfahrt der Teilnehmerr gesperrt. „Für den Veranstalter PPG Pedal Performance Group GmbH ist die internationale Resonanz die Bestätigung des Konzepts: Rennradfahren in Kärnten als Erlebnis, das über den Bewerb hinaus wirkt“, wird weiter mitgeteilt. „Rennradfahren in Kärnten ist ein Erlebnis, das man selbst erfahren muss: lange Täler, fordernde Anstiege und immer wieder der Blick auf einen See. Dieses Gefühl wollen wir knapp 2.000 Menschen aus 24 Nationen vermitteln – und so mithelfen, dass sich Kärnten weiter zum Radland entwickelt“, sagt Julius Rupitsch, Event Director von Carinthia200.