Startschuss für den Pyramidenkogellauf: 150 Läufer bezwingen 441 Stufen

Rund 150 Sportler aus aller Welt stürmten am Sonntag den Pyramidenkogel-Turmlauf. 441 Stufen mussten bis zur Aussichtsplattform bezwungen werden – darunter auch 50 engagierte Feuerwehrleute im Einsatz.

Am heutigen Sonntag fiel zum neunten Mal der Startschuss zum Pyramidenkogel-Turmlauf. Dieser Lauf zieht Jahr für Jahr zahlreiche Teilnehmer nach Kärnten und ist fixer Bestandteil des Kärntner Lauf- und Sportkalenders, heißt es vonseiten des Landes. Sportreferent Landeshauptmann Daniel Fellner gab den Startschuss für das Laufevent.

Einsatz der Feuerwehrleute gewürdigt

Fellner brachte allen Turmläufern seinen Respekt zum Ausdruck und zeigte sich stolz, dass so viele Feuerwehrleute an dem Lauf teilnehmen. Er betonte auch die Rolle des Ehrenamts in unserem Land. „Es ist das, was unsere Gesellschaft stark macht“, sagte Fellner auch im Hinblick auf die vielen ehrenamtlichen Helfer vom Organisationsteam. „Ehrenamtliche fragen nicht, was sie bekommen – sie tun es einfach“, so der Referent für Sport und Feuerwehren LH Fellner. Sein Dank richtet sich an alle Beteiligten vom Klagenfurter Leichtathletik Club für die Organisation und er wünschte allen viel Erfolg, heißt es weiter.

Internationales Starterfeld

Der neunte Pyramidenkogel-Turmlauf ist ein fixer Bestandteil des Kärntner Sport- und Laufkalenders. Der Turmlauf lockte rund 150 Teilnehmer aus Österreich, Hong Kong, Singapur, Spanien und der Slowakei an. Insgesamt gilt es 441 Stufen bis zur Aussichtsplattform zu bewältigen. Insgesamt nahmen auch rund 50 Feuerwehrmänner und -frauen an dem Lauf teil. Alle Informationen und Ergebnisse findest du online auf der Website des Klagenfurter Leichtathletik-Clubs (KLC).