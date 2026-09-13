Airport Night Run: Neuer Teilnehmerrekord für den guten Zweck

Am gestrigen Samstag gab es beim Airport Night Run in Klagenfurt einen neuen Teilnehmerrekord. So viele Läufer wie noch nie waren für den guten Zweck dabei!

Am Samstag, 12. September 2026, verwandelte sich die Start- und Landebahn des Flughafens Klagenfurt bereits zum dritten Mal in eine außergewöhnliche Bewegungsarena: Der Airport Night Run fand erneut in Kooperation mit der Gesundheitsförderungsinitiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ des Landes Kärnten und der Antenne Kärnten statt.

1.600 Läufer

1.600 Läuferinnen und Läufer gingen bei bestem Wetter am Samstagabend bei der dritten Auflage des besonderen Laufevents an den Start. Die Veranstaltung war bereits im Vorfeld ausverkauft. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Kontingent kurzfristig auf 1.600 Startplätze aufgestockt. Pünktlich um 21 Uhr wurde die Start- und Landebahn des Flughafens Klagenfurt für 90 Minuten zur Laufstrecke. Die rund 5,5 Kilometer lange Runde konnte beliebig oft absolviert werden – laufend, walkend, gehend oder im Rollstuhl. Nicht Bestzeiten, sondern die Freude an der Bewegung und das gemeinsame Erlebnis standen im Mittelpunkt.

Freude über den neuen Teilnehmerrekord

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber dazu: „Der Flughafen ist eine enorm wichtige Infrastruktur für Kärnten und gleichzeitig ein Standort, der immer wieder neue Möglichkeiten schafft, Menschen zusammenzubringen. Dass die Start- und Landebahn durch den Airport Night Run erneut zur Laufstrecke wird, ist ein schönes Beispiel dafür.“ Auch Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt freut sich über den neuen Teilnehmerrekord: „Der Airport Night Run zeigt jedes Jahr aufs Neue, was für ein besonderer Veranstaltungsort unser Flughafen sein kann. Wenn so viele Menschen gemeinsam auf unserer beleuchteten Start- und Landebahn unterwegs sind, entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. Besonders freut mich, dass hier wirklich alle mitmachen können – unabhängig davon, ob sie laufen, walken, gehen oder im Rollstuhl unterwegs sind. Dass wir heuer aufgrund der großen Nachfrage sogar zusätzliche Startplätze schaffen konnten und mit 1.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen neuen Rekord verzeichnen, freut uns natürlich besonders.“

„Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“

Der Airport Night Run findet im Rahmen der Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ statt. Die Laufzeiten werden zwar erfasst, aber nicht bewertet. Damit steht die Veranstaltung bewusst für ein niederschwelliges Bewegungsangebot ohne Leistungsdruck. Auch Landesrat Peter Reichmann, der in Vertretung von Gesundheitslandesrätin Beate Prettner mitlief, betont den Gesundheitsaspekt: „Als Privatpilot kenne ich den Flughafen normalerweise aus einer ganz anderen Perspektive. Heute bin ich aber lieber auf der Start- und Landebahn unterwegs – gemeinsam mit vielen Menschen, die Freude an der Bewegung haben. Genau das macht den Airport Night Run für mich so besonders: Gesundheitsförderung muss nicht kompliziert sein und schon gar nicht mit Leistungsdruck verbunden sein. Es geht darum, gemeinsam aktiv zu sein, Spaß an der Bewegung zu haben und damit etwas für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu tun.“

Laufen für den guten Zweck

Der gesamte Reinerlös des Abends kommt heuer dem gemeinnützigen Verein autArK zugute. Die Organisation begleitet seit knapp 30 Jahren Menschen und Unternehmen bei der beruflichen und sozialen Inklusion. „Dass autArK heuer die Erlöse des 3. Klagenfurt Airport Night Run erhält, freut mich als Geschäftsführer ganz besonders und erfüllt uns mit Dankbarkeit. Jeder beim Night Run erlaufene Euro trägt dazu bei, Menschen mit Benachteiligungen und/oder Behinderungen berufliche Inklusion zu ermöglichen und ihre gesellschaftliche Teilhabe zu stärken“, sagt autArK-Geschäftsführer Andreas Jesse. Im Anschluss an den Lauf wurde bei der After-Run-Party mit Antenne Kärnten weitergefeiert. Bei der Tombola wurden attraktive Preise über die Startnummern verlost – auch hier stand nicht die sportliche Leistung, sondern die Teilnahme im Mittelpunkt.