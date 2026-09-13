Suchaktion in Völkermarkt: Polizei gibt weitere Details preis

Wie berichtet, wird seit Samstagnacht ein Schwimmer im Bezirk Völkermarkt vermisst. Trotz langer Suche konnte der Mann nicht gefunden werden.

Am 12. September 2026 gegen 22.43 Uhr schwamm ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan von einem Fischersteg im Völkermarkter Stausee, auf Höhe Kohldorf zu einem ca. 50 Meter entfernten Kajütenboot, auf welchem sich seine Lebensgefährtin (32) und ein Fischer befanden. Als sie ihren Lebensgefährten sah, sprang sie ins Wasser und wollte mit ihm gemeinsam die letzten Meter zum Boot schwimmen.

Beide gingen unter

Kurz vor dem Boot gingen beide laut Aussage des 64-jährigen Fischers plötzlich unter. Er konnte die Frau noch erreichen, sichern und in sein Boot ziehen. Den 43-Jährigen konnte er nicht mehr sehen. Sofort verständigte der Fischer die Einsatzkräfte. Trotz Suchaktion konnte der 43-Jährige noch nicht gefunden werden. Die 32-Jährige wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.