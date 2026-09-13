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Das Bild auf 5min.at zeigt die Mautstation beim Karawankentunnel.
Beim Karawankentunnel staut es sich wieder einmal.
Karawankentunnel
13/09/2026
Blockabfertigung

Stau vor Karawankentunnel

Und immer wieder grüßt das Murmeltier. Wie soll es auch anders sein, beim Karawankentunnel staut es sich aktuell.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Eigentlich verwundert das wohl die wenigsten Autofahrer. Denn vor dem Karawankentunnel staut es sich wieder einmal. Es kommt zu einer zu hohen Verkehrsbelastung.

Blockabfertigung

Bei der Ein- und Ausreise nach Kärnten kommt es beim Karawankentunnel zu einer Blockabfertigung. Zwischen der Mautstelle Rosenbach – Karawankentunnel und Grenzübergang Karawankentunnel staut es sich aufgrund Verkehrsüberlastung. Die ASFINAG meldet derzeit einen 1 Kilometer langen Stau. Ein wenig Geduld müssen Autofahrer deswegen heute sicherlich mitbringen.

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