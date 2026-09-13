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Bild auf 5min.at zeigt einen Traktor
Noch kurz davor übten die Floriani, danach kam es zum Ensatz.
Neuhaus
13/09/2026
Unfall

Aus Übung wurde Ernst: Traktorabsturz fordert Einsatzkräfte

Dass regelmäßige Ausbildungen für den Ernstfall unverzichtbar sind, bewies sich am vergangenen Wochenende für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuhaus

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)
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Nur wenige Stunden nach einer technischen Übung mussten die geübten Handgriffe bei einer aufwendigen Fahrzeugbergung angewendet werden. Am Freitag, dem 11. September 2026, absolvierten die Floriani eine Schulung zum richtigen Umgang mit dem Greifzug, wobei das Sichern und Bergen von Traktoren im Fokus stand. Wie rasch dieses Wissen benötigt werden sollte, zeigte sich bereits am Folgeabend: Am Samstag um 19.46 Uhr erging die Alarmierung mit dem Stichwort „Traktorabsturz“.

Schnelle Erstversorgung und aufwendige Bergung

Vor Ort folgte rasch Erleichterung: Der Fahrzeuglenker hatte sich bereits eigenständig befreien können. Die Erstkräfte der FF Schwabegg übernahmen umgehend die Erstsicherung des abgestürzten Traktors und fingen austretende Betriebsmittel ab. Die anschließende Bergung gestaltete sich anspruchsvoll, war jedoch zwingend erforderlich, um Umweltschäden durch weitere auslaufende Flüssigkeiten zu verhindern. Hierbei kam der tags zuvor beübte Greifzug zur Gegensicherung zum Einsatz, während die Bergung über die Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs (RLF-A) erfolgte. Das Zusammenspiel der Kräfte und die frischen Übungskenntnisse ermöglichten einen reibungslosen Ablauf.

Im Einsatz:

FF Neuhaus
FF Schwabegg
Polizei
Rotes Kreuz
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