Aus Übung wurde Ernst: Traktorabsturz fordert Einsatzkräfte

Nur wenige Stunden nach einer technischen Übung mussten die geübten Handgriffe bei einer aufwendigen Fahrzeugbergung angewendet werden. Am Freitag, dem 11. September 2026, absolvierten die Floriani eine Schulung zum richtigen Umgang mit dem Greifzug, wobei das Sichern und Bergen von Traktoren im Fokus stand. Wie rasch dieses Wissen benötigt werden sollte, zeigte sich bereits am Folgeabend: Am Samstag um 19.46 Uhr erging die Alarmierung mit dem Stichwort „Traktorabsturz“.

Schnelle Erstversorgung und aufwendige Bergung

Vor Ort folgte rasch Erleichterung: Der Fahrzeuglenker hatte sich bereits eigenständig befreien können. Die Erstkräfte der FF Schwabegg übernahmen umgehend die Erstsicherung des abgestürzten Traktors und fingen austretende Betriebsmittel ab. Die anschließende Bergung gestaltete sich anspruchsvoll, war jedoch zwingend erforderlich, um Umweltschäden durch weitere auslaufende Flüssigkeiten zu verhindern. Hierbei kam der tags zuvor beübte Greifzug zur Gegensicherung zum Einsatz, während die Bergung über die Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs (RLF-A) erfolgte. Das Zusammenspiel der Kräfte und die frischen Übungskenntnisse ermöglichten einen reibungslosen Ablauf.