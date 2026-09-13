Unfall am Kreuzberg: Zwei Motorradfahrer verletzt

ZU einem Verkehrsunfall kam es heute im Bereich des Kreuzberg bei Weißbriach. Zwei Motorradfahrer wurden verletzt.

Am 13. September 2026 um 10.20 Uhr fuhr ein 68-jähriger Tiroler mit seinem Motorrad auf der Weissensee Straße (B 87) von Weißbriach kommend bergwärts. In einer Rechtskurve am Kreuzberg kam er in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad einer 58-jährigen Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau.

Beide wurden verletzt

Beide kamen zu Sturz und wurden unbestimmten Grades verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung wurden die Motorradfahrer in das LKH Villach eingeliefert. Die Straßenreinigung und Bergung der Motorräder wurden von der FF Weißbriach mit acht Mann durchgeführt.