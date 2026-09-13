Schwammerl- und Pilzesuchen in Kärnten: Was gibt es für Regeln?

Das Schwammerlsuchen gehört im Spätsommer zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen in Kärnten, doch in den heimischen Wäldern gelten strikte gesetzliche Vorgaben.

Wie Jürgen Misotitsch, Bezirksleiter der Kärntner Bergwacht für Villach Stadt und Villach-Land, in einem Interview mit 5 Minuten betonte, muss beim Sammeln genau zwischen geschützten und freien Pilzarten unterschieden werden. Vollkommen geschützte Pilze stehen das gesamte Jahr über unter Schutz und dürfen überhaupt nicht gepflückt werden.

Das gilt in Kärnten

Beliebte Speisepilze wie Steinpilze oder Eierschwammerl fallen hingegen unter die freien Pilze und dürfen ausschließlich im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 30. September zwischen 7 und 18 Uhr gesammelt werden. Dabei gilt eine strikte Obergrenze von zwei Kilogramm pro Person und Tag. Eine Ausnahme bildet der Parasol: Er zählt zwar ebenfalls zu den freien Pilzen und unterliegt der Gewichtsbeschränkung, darf jedoch ganzjährig geerntet werden.

Im Bereich des Dobratsches gibt es ein Verbot

Besondere Vorsicht ist zudem im Bereich des Dobratsch geboten. Da die gesamte Südseite des Berges als Europaschutzgebiet ausgewiesen ist, gilt dort ein absolutes Pflückverbot für sämtliche Pilzarten. Nur auf der Nordseite ist das Sammeln im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erlaubt.

Teure Strafen

Wer sich nicht an die Kärntner Pilzverordnung hält, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Der Strafrahmen reicht von bis zu 3.630 Euro beim Erstverstoß bis hin zu 7.260 Euro im Wiederholungsfall. Bei Übertretungen wird die Ernte von der Bergwacht umgehend beschlagnahmt und Anzeige erstattet. Die eingezogenen Pilze kommen anschließend karitativen Einrichtungen wie Kinder- und Seniorenheimen zugute. Die Bergwacht appelliert daher an einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Die erlaubte Menge von zwei Kilogramm sei für den Eigenbedarf mehr als ausreichend, weshalb kommerzieller Raubbau konsequent unterbunden werden soll, um den Wald auch für zukünftige Generationen zu schützen.