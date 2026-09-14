Mehr Sonne und bis zu 24 Grad: So wird der Montag in Kärnten

Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Kärnten zunächst noch etwas unbeständig. Restwolken der nächtlichen Störungszone halten sich am Morgen, vereinzelt können auch noch ein paar Regentropfen fallen. Im Laufe des Vormittags wird es jedoch zunehmend freundlicher. Die Wolken werden weniger und machen immer häufiger der Sonne Platz. Am Nachmittag entstehen zwar einige Quellwolken, daraus kann sich vereinzelt noch ein Schauer entwickeln. „Meist bleibt es aber trocken“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 9 und 13 Grad. Am Nachmittag werden 20 bis 24 Grad erreicht.