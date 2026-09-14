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/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee.
Nach Restwolken am Morgen setzt sich am Montag in Kärnten zunehmend die Sonne durch.
Kärnten
14/09/2026
Prognose

Mehr Sonne und bis zu 24 Grad: So wird der Montag in Kärnten

Der Montag startet in Kärnten noch mit Restwolken und einzelnen Regentropfen. Im Laufe des Vormittags setzt sich aber immer häufiger die Sonne durch.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Kärnten zunächst noch etwas unbeständig. Restwolken der nächtlichen Störungszone halten sich am Morgen, vereinzelt können auch noch ein paar Regentropfen fallen. Im Laufe des Vormittags wird es jedoch zunehmend freundlicher. Die Wolken werden weniger und machen immer häufiger der Sonne Platz. Am Nachmittag entstehen zwar einige Quellwolken, daraus kann sich vereinzelt noch ein Schauer entwickeln. „Meist bleibt es aber trocken“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 9 und 13 Grad. Am Nachmittag werden 20 bis 24 Grad erreicht.

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