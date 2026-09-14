Gegen Ärztemangel: Vier Kärntner sichern sich Vetmed-Studienplätze

Nachdem sich das Land Kärnten heuer nicht nur zwei, sondern erstmals vier gewidmete Studienplätze an der Vetmeduni Wien sichern konnte, stehen nun auch die künftigen Studierenden fest, die sie erhalten werden.

Tobias Krametter, Lara Bacher, Verena Marie Mostegel und Katharina Kresitschnig starten mit dem neuen Studienjahr ihre tierärztliche Ausbildung. „Es freut mich sehr, dass wir vier engagierte junge Menschen für die gewidmeten Studienplätze finden konnten. Genau diesen Nachwuchs brauchen wir, um die tierärztliche Versorgung unserer bäuerlichen Betriebe auch in Zukunft sicherzustellen. Ich wünsche den Studierenden für ihren bevorstehenden Weg viel Erfolg und eine lehrreiche Studienzeit“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Engen Bezug zur Landwirtschaft

Die zukünftigen Studierenden bringen bereits einen engen Bezug zur Landwirtschaft mit und kennen somit auch die Bedeutung einer verlässlichen tierärztlichen Betreuung für die heimischen Betriebe. Mit den gewidmeten Studienplätzen ermöglicht es ihnen das Land Kärnten, Veterinärmedizin an der Vetmeduni Wien zu studieren, während sie sich im Gegenzug dazu verpflichten, nach erfolgreichem Abschluss mindestens fünf Jahre als Nutztierpraktikerinnen bzw. Nutztierpraktiker in Kärnten tätig zu sein. Hinter den gewidmeten Studienplätzen steht also ein klares Ziel: Durch die Kooperation mit der Vetmeduni Wien sollen gezielt junge Fachkräfte ausgebildet werden, die nach ihrem Studium nach Kärnten zurückkehren und ihre Qualifikationen hier im Veterinärwesen und für die heimische Landwirtschaft einbringen. „Wir kümmern uns damit gezielt um die nächste Generation und setzen einen wichtigen Schritt, um auch langfristig genügend Nutztierärztinnen und Nutztierärzte in Kärnten zu haben“, so Gruber.

Gemeinsame Maßnahme

Die gewidmeten Studienplätze sind dabei nur eine von mehreren Maßnahmen, mit denen das Land Kärnten, gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Kärnten, dem Mangel an Nutztierärztinnen und Nutztierärzten entgegenwirkt. Dazu zählen unter anderem Vorbereitungskurse für die Aufnahmeprüfung an der Vetmeduni Wien sowie die gezielte Anwerbung von Großtierärzten aus Drittstaaten, um auch kurzfristig Versorgungslücken zu schließen. LK-Präsident Siegfried Huber begrüßt die Fortführung dieser wichtigen Initiative: „Die Verdopplung der für Kärnten gewidmeten Studienplätze ist ein wichtiges Puzzlestück, um die tierärztliche Versorgungssicherheit in unserem Bundesland langfristig auf solide Beine zu stellen. Den Studierenden wünsche ich für ihre Ausbildung viel Erfolg!“