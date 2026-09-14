Fotogalerie: So toll war die Stimmung beim Glock-Kirchtag

Am Wochenende ging der Glock-Kirchtag in Klein St. Veit über die Bühne. Wir haben die besten Schnappschüsse des Events für euch.

Am Wochenende fand in Klein St. Veit wieder der Glock-Kirchtag statt.

Am Wochenende fand in Klein St. Veit wieder der Glock-Kirchtag statt.

Beim Glock Kirchtag in Klein St. Veit herrschte bei herrlichem Wetter beste Stimmung. Bei schwungvoller Musik wurde gemeinsam gefeiert, gelacht und das gesellige Beisammensein genossen. Für das leibliche Wohl sorgten herzhafte Spezialitäten vom Grill sowie köstliche, selbstgemachte Kuchen. Die zahlreichen Besucher verbrachten einen rundum gelungenen Kirchtag und ließen sich von der fröhlichen Atmosphäre mitreißen.

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