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Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Glock-Kirchtag in Klein St. Veit.
Am Wochenende fand in Klein St. Veit wieder der Glock-Kirchtag statt.
St. Veit an der Glan
14/09/2026
Am Wochenende

Fotogalerie: So toll war die Stimmung beim Glock-Kirchtag

Am Wochenende ging der Glock-Kirchtag in Klein St. Veit über die Bühne. Wir haben die besten Schnappschüsse des Events für euch.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Beim Glock Kirchtag in Klein St. Veit herrschte bei herrlichem Wetter beste Stimmung. Bei schwungvoller Musik wurde gemeinsam gefeiert, gelacht und das gesellige Beisammensein genossen. Für das leibliche Wohl sorgten herzhafte Spezialitäten vom Grill sowie köstliche, selbstgemachte Kuchen. Die zahlreichen Besucher verbrachten einen rundum gelungenen Kirchtag und ließen sich von der fröhlichen Atmosphäre mitreißen.

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Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Glock-Kirchtag in Klein St. Veit.
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