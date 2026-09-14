4,7 Millionen Passiva: Kärntner Immobilienfirma schlittert in die Pleite

Am 14. September wurde über das Vermögen der PK Immobilien Holding GmbH am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Darüber informiert der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870).

Zwei Dienstnehmer betroffen

Unternehmensgegenstand ist die Planung, Errichtung, Veräußerung, der Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung und der Betrieb von Immobilen jeder Art. Geschäftsstandort ist Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau), die Firma wurde 2005 gegründet. Die Passiva belaufen sich nach Angaben des KSV1870 auf rund 4,7 Millionen Euro, die Höhe der Aktiva ist derzeit nicht bekannt. Von der Insolvenz sind zwei Dienstnehmer sowie 24 Gläubiger betroffen. Wie es mit der Holding weitergeht, ist derzeit noch offen. „Der Insolvenzverwalter wird prüfen, ob eine Fortführung des Unternehmens im Interesse der Gläubiger liegt“, heißt es dazu seitens des KSV1870. Als Insolvenzverwalter fungiert Franz Paul Oberlercher aus Spittal, Gläubiger können ihre Forderungen bis 2. November 2026 anmelden.

„Andauernde Ausnahmesituationen“ führten in die Pleite

Als Gründe für die Insolvenz werden im Insolvenzantrag „mehr als sechs Jahre andauernde Ausnahmesituationen“ angeführt. Über mehrere Jahre belasteten zunächst die Corona-Lockdowns und Verzögerungen bei Behördenverfahren das Geschäft, später kamen stark gestiegene Zinsen und Baukosten sowie geopolitische Unsicherheiten hinzu. Gleichzeitig brach die Nachfrage von Käufern und Investoren deutlich ein, sodass seit 2024 wesentlich weniger Immobiliengeschäfte abgeschlossen wurden. Dadurch verloren Projekte und Beteiligungen an Wert und mussten finanziell neu bewertet beziehungsweise restrukturiert werden. Anfang 2026 verschärfte sich die Situation entgegen den Erwartungen nochmals: Mehrere Wohnprojekte gerieten ab dem zweiten Quartal selbst in die Insolvenz, wodurch die Beteiligungen der PK Immobilien Holding weiter an Wert verloren. Diese zusätzlichen Verluste führten schließlich zur Insolvenz der Holding.