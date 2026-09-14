Vater und Sohn werden gemeinsam Meister – und feiern mit einem besonderen Schluck

Für Franz und Manuel Schumach aus Fürnitz war es ein Schluck, den sie wohl nicht so schnell vergessen werden. Vater und Sohn legten zur selben Zeit die Baumeisterprüfung ab. Nun durften sie gemeinsam aus der Zunftkanne trinken.

Dass der junge Fürnitzer einmal auf dem Bau landen würde, zeichnete sich offenbar früh ab. Schon als Sechsjähriger saß Manuel Schumach nach Angaben seines Vaters am liebsten auf dem Bagger. „Dort war er sicherer als am Gelände selbst“, erinnert sich Franz Schumach schmunzelnd. Nach der Matura an einer Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) machte Manuel direkt mit der Baumeisterausbildung weiter. Heute zählt der 22-Jährige laut Wirtschaftskammer zu den jüngsten Baumeistern Österreichs.

Vater und Sohn büffelten gleichzeitig

Während Manuel für die Prüfung lernte, stand ausgerechnet sein eigener Vater vor derselben Herausforderung. Franz Schumach führt einen Baumeisterbetrieb mit rund 15 Mitarbeitern und ist bereits Tischlermeister. Nun wollte auch er die Baumeisterprüfung ablegen. Die Vorbereitung mussten beide mit ihrem Berufsalltag unter einen Hut bekommen. Dass zu Hause gleich zwei angehende Baumeister streberten, hatte aber auch Vorteile: Vater und Sohn konnten sich gegenseitig motivieren und ihre Lernzeiten aufeinander abstimmen. „Einteilung ist das halbe Leben“, lautet ihr gemeinsames Fazit. Und wenn dem 22-Jährigen das Lernen und die Arbeit doch einmal zu viel wurden? Dann hatte er eine ungewöhnliche Methode, um den Kopf freizubekommen: Er setzte sich in den Lkw. Den bezeichnet Manuel scherzhaft als sein „Therapiefahrzeug“.

Ein Schluck gehört zur Meisterprüfung

Nach bestandener Prüfung folgte für beide schließlich derselbe traditionelle Abschluss. Wer in Kärnten sein Meisterdekret als Bau- oder Holzbaumeister erhält, darf aus der Zunftkanne trinken. Der Brauch geht auf die mittelalterlichen Bauhütten zurück und wird in Kärnten bis heute gepflegt. „Der Schluck aus der Zunftkanne gehört einfach dazu. Dass mein Vater und ich ihn am selben Tag nehmen konnten, macht die Meisterprüfung für uns noch einmal besonders“, erzählt Manuel.

104 neue Meister in Kärnten

Die beiden Fürnitzer waren bei Weitem nicht die Einzigen, die im vergangenen Jahr ihre Prüfung geschafft haben. Insgesamt bestanden in Kärnten 104 Personen die Meisterprüfung – darunter 100 Baumeister und vier Holzbaumeister. 52 von ihnen erhielten nun ihr Meisterdekret. Wie die Wirtschaftskammer erklärt, ist die Ausbildung anspruchsvoll und vermittelt umfassendes Wissen – von Werkstoffkunde und Konstruktion über Statik und Bauphysik bis hin zu modernen Planungs- und Fertigungstechnologien. Fritz Klaura, Landesinnungsmeister Holzbau, betont: