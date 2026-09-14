Vermisster im Stausee: Nur noch ein Polizeiboot hält Ausschau

Seit Samstagabend (12. September) fehlt von jenem 43-Jährigen, der im Völkermarkter Stausee untergegangen ist, jede Spur. Eine große Suchaktion läuft derzeit nicht mehr, doch die Polizei sucht noch per Boot nach dem Verunglückten.

Seit der Nacht auf Samstag (12. September) wird ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan im Völkermarkter Stausee vermisst. Sein Verschwinden hat eine großangelegte Suchaktion mit zahlreichen Einsatzkräften, Booten, Drohnen und einem Hubschrauber ausgelöst – doch leider ohne Erfolg. Nun fährt nur noch ein Polizeiboot über den See. „Eine Suchaktion per se gibt es keine mehr. Es wird mit dem Polizeiboot nach dem Verunglückten Ausschau gehalten“, erklärt Polizeisprecher Werner Pucher auf Nachfrage von 5 Minuten am Montag zu Mittag.

Lebensgefährtin wollte ihm helfen

Der tragische Vorfall ereignete sich gegen 22.43 Uhr auf Höhe Kohldorf. Nach Angaben der Polizei schwamm der 43-Jährige von einem Fischersteg zu einem etwa 50 Meter entfernten Kajütenboot. Auf diesem befanden sich seine 32-jährige Lebensgefährtin und ein 64-jähriger Fischer. Als die Frau ihren Lebensgefährten im Wasser sah, sprang sie selbst hinein und schwamm ihm entgegen. Gemeinsam wollten sie die letzten Meter bis zum Boot zurücklegen. Kurz davor gingen jedoch beide unter.

Fischer konnte Frau retten

Der Fischer reagierte und konnte die 32-Jährige erreichen, sichern und zurück ins Boot ziehen. Den 43-Jährigen sah er danach nicht mehr. Er verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Die Frau wurde später ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Noch in der Nacht begann eine umfangreiche Suche. Am Sonntag wurde sie mit zahlreichen Kräften fortgesetzt. Insgesamt kamen sieben Boote, drei Drohnen und ein Hubschrauber zum Einsatz. Doch von dem Mann fehlt weiter jede Spur.