Bildergalerie: Das war das Feuerwehrfest in Feldkirchen

Beim Feuerwehrfest in Feldkirchen am vergangenen Wochenende stand einiges auf dem Programm. Den Auftakt bildete das traditionelle Platzkonzert, das von einem Ensemble der Stadtkapelle Feldkirchen gestaltet wurde. Ein besonderer Höhepunkt war die feierliche Segnung und Übergabe des neuen Einsatzfahrzeuges, das künftig für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz stehen wird. Anschließend ging das Fest schwungvoll weiter. Bei bester Stimmung sorgten „Gero-live & friends“ für musikalische Unterhaltung und eine volle Tanzfläche. Wer noch mehr Party wollte, konnte in der Disco im Partybus bis spät in die Nacht weiterfeiern. Mit dabei: Bürgermeister Martin Treffner; Stadtrat Herwig Engl, Vizebürgermeister Siegfried Huber, Bezirkshauptmann Bernhard Turni, Mediziner Karlheinz Werginz, Ofenbauer Manfred Buxbaum, Landtagsabgeordneter Herwig Seiser, Hobbyfotograf Siegfried Preiml, Feuerwehrkommandant Fritz Nusser, Stadtrat Helmut Kraßnig.

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