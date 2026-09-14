Erdbeben-Szenario: 2.500 Helfer üben den Ernstfall in Kärnten

Bei der riesigen Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“ stehen im November erstmals die kommunalen „Leuchttürme“ im Fokus – Anlaufstellen für Kärntner in Notsituationen.

Unwetter, Murenabgänge und Stromausfälle haben in den letzten Jahren gezeigt, wie verwundbar die Infrastruktur sein kann. Um die Kärntner Bevölkerung im Ernstfall rasch mit Informationen und Hilfe zu versorgen, setzt das Land auf sogenannte „Leuchttürme“ – Notfall-Anlaufstellen in den Gemeinden. Vom 13. bis 15. November 2026 werden diese Krisenpunkte im Rahmen der Kärntenweiten Großübung „Combined Success 2026“ in mehreren Gemeinden getestet.

Was sind die Gemeindeleuchttürme?

Die Anlaufstellen befinden sich in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Veranstaltungszentren. Fällt beispielsweise bei einem großflächigen Krisenfall das Kommunikationsnetz aus, dienen die Leuchttürme als Anlaufpunkt für Bürger. Dort können Informationen eingeholt, Hilfe organisiert und grundlegende Versorgungsleistungen koordiniert werden.

Erdbeben-Szenario mit 2.500 Beteiligten

Bei der Großübung „Combined Success 2026“ stellen rund 2.500 Einsatzkräfte das Zusammenspiel aller Hilfsorganisationen auf die Probe. Als Übungsszenario dient ein fiktives Erdbeben – in Gedenken an das verheerende Beben vor 50 Jahren im benachbarten Friaul-Julisch Venetien. Weitere Details zur Großübung folgen vor dem Start im November.