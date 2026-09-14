Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Personen, die miteinander sprechen, und einen Seismographen im Hintergrund.
Bei der Großübung im November probt Kärnten das Zusammenspiel tausender Hilfskräfte.
Kärnten
14/09/2026
Im November

Erdbeben-Szenario: 2.500 Helfer üben den Ernstfall in Kärnten

Bei der riesigen Katastrophenschutzübung „Combined Success 2026“ stehen im November erstmals die kommunalen „Leuchttürme“ im Fokus – Anlaufstellen für Kärntner in Notsituationen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(171 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Unwetter, Murenabgänge und Stromausfälle haben in den letzten Jahren gezeigt, wie verwundbar die Infrastruktur sein kann. Um die Kärntner Bevölkerung im Ernstfall rasch mit Informationen und Hilfe zu versorgen, setzt das Land auf sogenannte „Leuchttürme“ – Notfall-Anlaufstellen in den Gemeinden. Vom 13. bis 15. November 2026 werden diese Krisenpunkte im Rahmen der Kärntenweiten Großübung „Combined Success 2026“ in mehreren Gemeinden getestet.

Was sind die Gemeindeleuchttürme?

Die Anlaufstellen befinden sich in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Veranstaltungszentren. Fällt beispielsweise bei einem großflächigen Krisenfall das Kommunikationsnetz aus, dienen die Leuchttürme als Anlaufpunkt für Bürger. Dort können Informationen eingeholt, Hilfe organisiert und grundlegende Versorgungsleistungen koordiniert werden.

Erdbeben-Szenario mit 2.500 Beteiligten

Bei der Großübung „Combined Success 2026“ stellen rund 2.500 Einsatzkräfte das Zusammenspiel aller Hilfsorganisationen auf die Probe. Als Übungsszenario dient ein fiktives Erdbeben – in Gedenken an das verheerende Beben vor 50 Jahren im benachbarten Friaul-Julisch Venetien. Weitere Details zur Großübung folgen vor dem Start im November.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at