Beim Tausch von 2-Euro-Münzen: Kärntner Pensionisten bestohlen

Weil sie gutherzig waren und 2-Euro-Münzen tauschen wollten, als sie am Montagvormittag, 14. September 2026, danach gefragt wurden, wurden zwei Kärntner Pensionisten von jeweils Unbekannten bestohlen.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Montag, 14. September 2026 gegen 10.30 Uhr, einen 71-jährigen Kärntner in Völkermarkt darum gebeten, eine 2-Euro-Münze in zwei 1-Euro-Münzen zu wechseln. Als der Mann im Münzfach seiner Geldtasche suchte, griff der Unbekannte ebenfalls rein und rührte darin herum. In der linken Hand hatte er eine Landkarte, die er über die Geldtasche hielt. Verdeckt darunter nahm er Papiergeld aus dem Fach. Das Fehlen des Geldes merkte der 71-Jährige erst später, so die Polizei.

Personenbeschreibung: ca. 40 Jahre alt

ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß

kurze, schwarze Haare

gepflegte Erscheinung

kein Österreicher bekleidet mit: dunkelblaue Steppweste

hellblaue Jeanshose mit Löchern auf beiden Beinen

dunkelfarbige Schildkappe

hellblaue, sportliche Schnürschuhe mit weißen Schuhbändern und weißen Rändern

Fast gleicher Trick auch in Wolfsberg

Fast zur selben Zeit hat ein derzeit unbekannter Mann einen 82-jährigen Mann in Wolfsberg darum gebeten, eine 2-Euro-Münze für den Parkautomaten zu wechseln. Nachdem der 82-Jährige die Geldtasche öffnete, stahl der Unbekannte Geldscheine im Wert von mehreren hundert Euro aus dieser. Eine 63-jährige Frau, die gerade in der Nähe war, hatte das bemerkt und den Mann aufgefordert, stehen zu bleiben. Dieser verschwand jedoch rasch vom Vorfallsort, so die Beamten.