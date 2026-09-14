Restlos ausgebucht: Der neue Wörthersee Marathon bricht Rekorde

Am Sonntag, dem 27. September 2026, verwandelt sich die Kulisse rund um den Wörthersee in ein Sportfest: Unter dem Motto „Run the lake“ schlüpfen 8.500 Laufbegeisterte aus 36 Nationen in die Laufschuhe. Was als Idee vor drei Jahren begann, schreibt bereits vor dem Startschuss Geschichte – das Event ist seit Juli restlos ausgebucht. Für den Kärntner Sportreferenten Landeshauptmann Daniel Fellner setzt die Premiere Maßstäbe: „Was sich hier schon im Vorfeld abgespielt hat, ist eine absolute Sensation: Mehr als zwei Monate vor dem Event war die Premiere restlos ausgebucht! Damit setzt Kärnten nicht nur ein sportliches Ausrufezeichen, sondern sorgt auch für einen unbezahlbaren Impuls für den Tourismus in der Nachsaison“, zeigt sich LH Fellner begeistert.

Zweitgrößter Marathon in ganz Österreich

Allein für den klassischen Marathonbewerb über die vollen 42,195 Kilometer haben sich 4.166 Läufer angemeldet. Damit steigt der Wörthersee Marathon auf Anhieb zum zweitgrößten Marathon Österreichs auf dieser Distanz auf – einzig übertroffen vom Vienna City Marathon. Neben dem Hauptbewerb stehen noch der Halbmarathon „The Wild Beauty“ (21 km) sowie der Powerrade Team-Marathon am Programm.

Alle sieben Wörthersee-Gemeinden ziehen an einem Strang

Das Großprojekt verbindet die gesamte Region: Sämtliche sieben Anrainer-Gemeinden – Klagenfurt, Krumpendorf, Pörtschach, Techelsberg, Schiefling, Velden und Maria Wörth – wirken aktiv als Partner an der Durchführung mit. Auch für die heimische Wirtschaft und Gastronomie bringt das internationale Starterfeld in der Nachsaison ein starkes Buchungsplus.