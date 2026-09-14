„Haben alles verloren“: Kärntner Familie bittet nun um Hilfe

Ein verheerender Brand hat den Hof einer Familie aus Zirkitzen zerstört. Nun soll ein Spendenaufruf dabei helfen, wieder ein Zuhause für Familie und Tiere aufzubauen.

Nach dem verheerenden Brand steht eine Familie aus Zirkitzen vor dem Wiederaufbau ihres Hofes. Nun wurde eine Spendenaktion gestartet.

Nach dem verheerenden Brand steht eine Familie aus Zirkitzen vor dem Wiederaufbau ihres Hofes. Nun wurde eine Spendenaktion gestartet.

Es waren dramatische Stunden am 11. Juli 2026 in Zirkitzen: Wie 5 Minuten damals berichtete, brach gegen 7.30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein verheerender Brand aus. Ein Stall stand in Flammen, zwei Personen wurden verletzt und Tiere verendeten. Für die betroffene Familie waren die Folgen enorm. Nun, rund zwei Monate später, wird deutlich, wie sehr das Feuer das Leben der Familie verändert hat. Unter dem Titel „Unser Hof ist abgebrannt – helft uns, wieder aufzubauen“ wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

„Unser Zuhause und Lebensgrundlage“

In dem emotionalen Aufruf schildert die Familie, was sie an jenem Morgen verloren hat. „Was über viele Jahre aufgebaut, gepflegt und mit viel Herzblut zu unserem Zuhause und Lebensgrundlage geworden war, wurde an diesem Morgen zerstört“, heißt es darin. Der Hof sei für die Familie weit mehr als ein Gebäude gewesen: Zuhause, Familienbetrieb und Lebensraum für ihre Tiere. „Hier wurde gearbeitet, gelacht, gelebt und gemeinsam mit der Familie eine Zukunft aufgebaut.“ Der Familie zufolge brannte der Hof bis auf die Grundmauern nieder. Gebäude, Einrichtungen und vieles, was für den täglichen Betrieb notwendig war, seien zerstört worden.

Tiere müssen weiterhin versorgt werden

Trotz der Zerstörung geht der Alltag weiter. Vor allem die Tiere müssen auch nach dem Feuer versorgt und untergebracht werden. Gleichzeitig steht die Familie vor den enormen Kosten eines Wiederaufbaus. Dabei geht es ihr nicht nur darum, Mauern und Gebäude neu zu errichten.

„Wir möchten unseren Hof wieder aufbauen. Nicht einfach nur ein Gebäude – sondern wieder ein Zuhause, einen sicheren Ort für unsere Tiere und eine Zukunft für unsere Familie.“

Deshalb bittet die Familie nun um Unterstützung. Jede Spende – unabhängig von ihrer Höhe – soll dabei helfen, Stück für Stück wieder neu anzufangen. Auch das Teilen des Spendenaufrufs könne helfen.

Großer Dank an die Einsatzkräfte

Besonders dankbar zeigt sich die Familie gegenüber den Einsatzkräften und all jenen Menschen, die bereits während und unmittelbar nach dem Brand zur Stelle waren. Durch den schnellen und unermüdlichen Einsatz der Feuerwehr und zahlreicher Helfer habe noch Schlimmeres verhindert werden können. Auch Familie, Freunde sowie alle weiteren Unterstützer werden in dem Aufruf ausdrücklich erwähnt. Trotz des schweren Schicksalsschlags richtet sich der Blick nun nach vorne. Der letzte Satz des Spendenaufrufs bringt das Ziel der Familie auf den Punkt: „Gemeinsam können wir aus den Trümmern wieder einen Hof machen.“ Hier geht es direkt zum Spendenaufruf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2026 um 20:15 Uhr aktualisiert