Motorradfahrer übersieht bremsenden Bus: Ausweichen geht schief

Ein Bremsmanöver eines Busses dürfte einen Motorradfahrer am Montagnachmittag bei Lieserbrücke überrascht haben. Beim Versuch auszuweichen, touchierte der 68-Jährige den Bus und stürzte.

Nach der Kollision mit einem Bus geriet der 68-jährige Motorradfahrer ins Schleudern und prallte gegen eine Leitschiene.

Nach der Kollision mit einem Bus geriet der 68-jährige Motorradfahrer ins Schleudern und prallte gegen eine Leitschiene.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Bus kam es am Montagnachmittag, dem 14. September 2026, auf der Katschberg Straße (B99). Gegen 15 Uhr war ein 68-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad von Seeboden in Richtung Spittal an der Drau unterwegs. Vor ihm fuhr ein Bus, gelenkt von einem 50-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau.

Bus bremste bei Engstelle ab

Im Gemeindegebiet von Lieserbrücke musste der Busfahrer aufgrund einer Engstelle seine Geschwindigkeit reduzieren. Laut Polizei dürfte der dahinter fahrende Motorradlenker dies zunächst übersehen haben. Als der 68-Jährige den abbremsenden Bus bemerkte, dürfte er sich erschrocken haben. Er versuchte noch, nach links auf die Gegenfahrbahn auszuweichen.

Motorrad touchiert Bus

Dabei touchierte der rechte Gepäckträger seines Motorrades die hintere linke Seite des Busses. Das Motorrad geriet daraufhin ins Schleudern und prallte gegen die dortige Leitschiene. Der 68-Jährige stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal/Drau. Im Einsatz standen Beamte der Polizeiinspektionen Spittal/Drau und Seeboden, die Bezirksverkehrsstreife, das Rote Kreuz sowie die Freiwillige Feuerwehr Lieserhofen.