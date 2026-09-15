Jacke am Morgen, T-Shirt am Nachmittag: Bis zu 25 Grad in Kärnten

Der Dienstag zeigt sich in Kärnten von seiner sonnigen Seite. Nach einzelnen Frühnebelfeldern setzt sich vielerorts wolkenloser Himmel durch – und auch die Temperaturen spielen mit.

Nach einem teilweise frischen Start wartet am Dienstag in Kärnten viel Sonnenschein bei bis zu 25 Grad

Nach einem teilweise frischen Start wartet am Dienstag in Kärnten viel Sonnenschein bei bis zu 25 Grad

Der Dienstag bringt in Kärnten wieder richtig freundliches Wetter. Hochdruckeinfluss sorgt im gesamten Bundesland für viel Sonnenschein. Über weite Strecken dürfte sich sogar keine einzige Wolke am Himmel zeigen.

Frühnebel löst sich rasch auf

Ganz ohne herbstliche Vorzeichen startet der Tag allerdings nicht überall. Regional können sich in den Morgenstunden Nebelfelder halten. Diese lösen sich jedoch bald auf und machen der Sonne Platz. In der Früh ist es mit 7 bis 12 Grad noch entsprechend frisch. Wer früh aus dem Haus muss, sollte also durchaus noch zur Jacke greifen.

Bis zu 25 Grad am Nachmittag

Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen dann deutlich an. Am Nachmittag werden in Kärnten Höchstwerte zwischen 21 und 25 Grad erwartet. Damit steht ein spätsommerlicher Dienstag bevor, der vielerorts mit wolkenlosem Himmel und angenehm warmen Temperaturen aufwartet.

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Bis zu 30 Grad am Dienstag

Auch am Dienstag setzt sich die Hitze vorerst fort. Während sich das Wetter in den tiefen Lagen wie den größeren Tälern und Becken durchgehend trocken präsentiert, muss im Berggebiet stellenweise mit Regen gerechnet werden, bei Maximalwerten von 26 bis 30 Grad. Die Sonne zeigt sich am Mittwoch zu Tagesbeginn noch recht häufig, bevor von Nordwesten her zügig kompaktere Bewölkung aufzieht. „Ab Mittag kommt es von West nach Ost fortschreitend immer häufiger zu Regenschauern und Gewittern“, ergänzen die Meteorlogen. Nach Tiefstwerten von 12 bis 16 Grad erwärmt sich die Luft im Laufe des Nachmittags auf Werte zwischen 22 Grad im Oberen Drautal und 27 Grad im Unteren Lavanttal.

Italientief kommt, Intensität noch unklar

Über Nacht bildet sich zudem ein Italientief, dessen genaue Lage und Zugbahn die Prognose ab Donnerstag derzeit noch erschweren. „Aus heutiger Sicht bleibt es vor allem in Unterkärnten lange Zeit dicht bewölkt und es regnet hier zum Teil ergiebig. In Oberkärnten dürfte der Regen hingegen schon früh am Tag wieder abklingen, die Sonne zeigt sich aber auch hier erst im Lauf des Nachmittags“, prognostiziert die GeoSphere am Sonntag, welche 16 bis 20 Grad am Donnerstagnachmittag prognostizieren. Der Freitag präsentiert sich schließlich mit einem Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken. Gelegentlich gehen vor dem Wochenende noch Regenschauer nieder, bevor am Nachmittag die sonnigen Phasen bereits wieder überwiegen dürften.