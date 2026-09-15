Akku einfach am Straßenrand entsorgt: Brandeinsatz für die Feuerwehr

Die illegale Entsorgung am Straßenrand oder in der Natur birgt gleich drei erhebliche Gefahren:

Hohes Brandrisiko: Im Freien reichen Sonneneinstrahlung (Hitze) oder Feuchtigkeit (Korrosion der Kontakte) aus, um einen defekten Akku zur Explosion oder Selbstentzündung zu bringen. Gerade bei Trockenheit entstehen so blitzschnell Böschungs- oder Waldbrände.

Giftige Umweltgifte: Akkus enthalten Schwermetalle (wie Kobalt, Nickel und Mangan) sowie giftige Lithiumverbindungen. Witterungseinflüsse zerstören das Gehäuse, wodurch diese Chemikalien in den Boden und das Grundwasser sickern.

Gefahr für Einsatzkräfte & Passanten: Bei einem Akkubrand entstehen hochgiftige Gase wie Fluorwasserstoff (Flusssäure), die bei Einatmung schwere Verätzungen der Atemwege verursachen können.

Akkus und Altbatterien gehören daher immer kostenfrei ins Altstoffsammelzentrum (ASZ) oder in die dafür vorgesehenen Sammelboxen im Handel – mit abgeklebten Polen bei beschädigten Zellen.