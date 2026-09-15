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/ ©Feuerwehr Möllbrücke
Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz
Die Feuerwehr Möllbrücke musste einen Akkubrand löschen.
Altenmarkt
15/09/2026
Einsatz

Akku einfach am Straßenrand entsorgt: Brandeinsatz für die Feuerwehr

Vor kurzem wurde in Altenmarkt einfach ein Akkupack am Straßenrand entsorgt. Dieses entzündete sich selbst.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
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Vor ein paar Tagen kam es zur Selbstentzündung eines Akkupacks, welches achtlos am Straßenrand entsorgt wurde. Die Feuerwehr Möllbrücke wurde mittels Sirenenalarm um 1.18 Uhr gerufen. Sie rückten mit beiden Tanklöschfahrzeugen zum Einsatzort nach Altenmarkt aus und konnten den Kleinbrand im Anschluss rasch löschen.

Warum gehören Akkus niemals in die Natur entsorgen?

Die illegale Entsorgung am Straßenrand oder in der Natur birgt gleich drei erhebliche Gefahren:

  • Hohes Brandrisiko: Im Freien reichen Sonneneinstrahlung (Hitze) oder Feuchtigkeit (Korrosion der Kontakte) aus, um einen defekten Akku zur Explosion oder Selbstentzündung zu bringen. Gerade bei Trockenheit entstehen so blitzschnell Böschungs- oder Waldbrände.

  • Giftige Umweltgifte: Akkus enthalten Schwermetalle (wie Kobalt, Nickel und Mangan) sowie giftige Lithiumverbindungen. Witterungseinflüsse zerstören das Gehäuse, wodurch diese Chemikalien in den Boden und das Grundwasser sickern.

  • Gefahr für Einsatzkräfte & Passanten: Bei einem Akkubrand entstehen hochgiftige Gase wie Fluorwasserstoff (Flusssäure), die bei Einatmung schwere Verätzungen der Atemwege verursachen können.

Akkus und Altbatterien gehören daher immer kostenfrei ins Altstoffsammelzentrum (ASZ) oder in die dafür vorgesehenen Sammelboxen im Handel – mit abgeklebten Polen bei beschädigten Zellen.

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