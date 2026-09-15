Diese Spitäler in Kärnten werden umbenannt

Wie berichtet, wird aus dem LKH Villach das Klinikum Villach, aus dem LKH Wolfsberg die Lavanttal-Klinik und aus dem Krankenhaus Laas die Klinik Laas. Das Klinikum Klagenfurt trägt künftig den Namen ohne den Zusatz „am Wörthersee“. „Mit der Anpassung der Standortbezeichnungen wollen wir den Auftritt der KABEG zeitgemäß weiterentwickeln“, erklärt KABEG-Vorstand Dr. Arnold Gabriel und ergänzt: „Die Begriffe Klinik und Klinikum stehen heute für eine zeitgemäße, spezialisierte und patientenorientierte Gesundheitsversorgung und entsprechen dem Sprachgebrauch vieler führender Gesundheitseinrichtungen im deutschsprachigen Raum.“

Stärkung der Arbeitgebermarke im Wettbewerb

Die neuen Bezeichnungen, die gemeinsam mit den jeweiligen Spitälern entwickelt wurden, unterstützen zudem auch die Positionierung der KABEG am Arbeitsmarkt. „Gerade im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein zeitgemäßer Auftritt wichtig. Durch die Umbenennung in Klinikum bzw. Kliniken wird die Arbeitgebermarke gestärkt und Begriffe transportiert, die stärker mit Innovation, Spezialisierung und medizinischer Expertise verbunden werden“, so der KABEG-Vorstand.

Kostenneutrale und schrittweise Umsetzung

Die Umstellung erfolgt schrittweise und möglichst kostenneutral. Anpassungen werden nach und nach bei Beschilderungen, Formularen, Drucksorten im Zuge der regulären Druckzyklen, digitalen Inhalten sowie weiteren Arbeitsunterlagen umgesetzt. Das bestehende Corporate Design und das KABEG-Logo bleiben unverändert. „Es handelt sich um eine Anpassung des öffentlichen Auftritts, nicht um eine organisatorische Veränderung. Die KABEG bleibt die KABEG, auch das Leistungsspektrum und die Strukturen der Standorte bleiben unverändert“, betont Gabriel.