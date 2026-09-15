Erwin Angerer als Bezirksparteiobmann einstimmig bestätigt

Als Ehrengast konnte Vizekanzler außer Dienst Herbert Haupt begrüßt werden. Erwin Angerer stehen mit dem 2. Landtagspräsidenten Christoph Staudacher, Nationalratsabgeordneter Tina Angela Berger und Bürgermeister Arnold Prax drei erfahrene und engagierte Stellvertreter zur Seite.

„Einstimmige Wiederwahl“

„Die einstimmige Wiederwahl ist ein starkes Zeichen des Vertrauens und zugleich ein klarer Auftrag, unseren erfolgreichen Weg gemeinsam fortzusetzen. Ich bedanke mich herzlich bei allen Funktionären und Mitgliedern für dieses große Vertrauen. Wir gehen geschlossen, motiviert und mit einem starken Team in die kommenden Gemeinde- und Landtagswahlen“, betont Landesparteiobmann und Bezirksparteiobmann Erwin Angerer.

„Oberkärnten stärken“

Inhaltlich wurde mit dem einstimmig beschlossenen Leitantrag „Oberkärnten stärken“ auch ein klares Arbeitsprogramm für den Bezirk vorgegeben. Im Mittelpunkt stehen die Sicherung der flächendeckenden Gesundheitsversorgung, mehr leistbarer Wohnraum, eine stärkere Unterstützung der Pflege zuhause sowie der Ausbau von Bildungs- und Lehrangeboten zur Stärkung der heimischen Wirtschaft. Auch sein Stellvertreter, der 2. Landtagspräsident Christoph Staudacher, sieht die FPÖ Spittal inhaltlich und personell bestens für die kommenden Herausforderungen aufgestellt: „Gemeinsam werden wir uns für eine Politik einsetzen, die die Menschen entlastet, ihnen wieder mehr Sicherheit gibt und ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt.“

Danksagung

Nationalratsabgeordnete Tina Angela Berger bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte: „Es braucht endlich einen politischen Kurswechsel, sowohl im Land als auch im Bund. Die Vertreter der Einheitspartei agieren völlig weltfremd und ignorieren die Sorgen der Menschen. Für uns Freiheitliche ist hingegen klar, dass Österreich und die eigene Bevölkerung wieder zur höchsten Priorität erklärt werden müssen.“ Der Bezirksparteitag setzte damit ein klares Zeichen der Geschlossenheit und des gemeinsamen Aufbruchs. Mit Erwin Angerer an der Spitze sowie Christoph Staudacher, Tina Angela Berger und Arnold Prax als Stellvertreter geht die FPÖ Spittal geschlossen und mit einem klaren politischen Arbeitsprogramm in die kommenden Gemeinde- und Landtagswahlen.