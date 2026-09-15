Unerwartet verstorben: Partei trauert um langjähriges Mitglied

Mit großer Betroffenheit reagiert die FPÖ Kärnten auf den unerwarteten Tod von Gottfried Huainigg, der über mehr als vier Jahrzehnte ein treues und wertvolles Mitglied der Freiheitlichen Familie in Kärnten war.

Mit großer Betroffenheit reagiert die FPÖ Kärnten auf den unerwarteten Tod von Gottfried In dieser Zeit engagierte er sich auch kommunalpolitisch als Gemeinderat und Ortsparteiobmann der FPÖ in Schiefling am Wörthersee. „Mit Gottfried Huainigg verlieren wir einen langjährigen Weggefährten, der der FPÖ über Jahrzehnte die Treue gehalten und sich mit großer Verlässlichkeit für unsere gemeinsame politische Sache eingesetzt hat. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, erklärt FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer.

„Werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Auch FPÖ-Bezirksparteiobmann von Klagenfurt-Land, Seppi Krammer, würdigt den Verstorbenen: „Gottfried Huainigg war über Jahrzehnte ein geschätztes Mitglied unserer Gemeinschaft und hat sich auch als Gemeinderat und Ortsparteiobmann in Schiefling mit großem persönlichem Einsatz für die Freiheitlichen engagiert. Seine Verbundenheit mit der FPÖ und sein Einsatz werden uns in Erinnerung bleiben. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“